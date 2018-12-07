امرأة صينية "تخطف ابنها" لتختبر حُب زوجها لها

تتبّع المجتمع الصيني كله قضية طفل مفقود أعلنت أسرته عن مكافأة قدرها 500 ألف ين (75 ألف دولار) لمن يكشف عن مكانه.

وخطفت إحدى ساكنات مدينة يونغين في مقاطعة تشيجيانغ "ابنها" للتأكد مما إذا كان زوجها سيشعر بالقلق عليها وعلى ابنها.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن المرأة الصينية ذهبت، بعد خلاف مع زوجها، إلى مدرسة ابنهما، وطلبت منه الانتظار في سيارة أخرى، وذهبت هي إلى الشرطة وتقدّمت بشكوى عن اختفاء طفلها، ثمّ أخذته إلى القرية وتركته هناك في رعاية أقاربها.

استنفرت السلطات المختصة لمدينة يونغين والمدينة المجاورة وينغو للبحث عن الطفل المفقود، مستخدمة في ذلك موارد وقوات كبيرة.

وعُثر على الطفل في اليوم السادس، وسرعان ما تبيّن أن والدته هي التي ضللت الناس عمدا، واحتجزت المرأة بتهمة تعمّدها نشر معلومات مضللة للسلطات والناس.