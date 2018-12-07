ميغان ماركل تتطرق في إحدى جامعات لندن الى الفقر والعبودية

قامت دوقة "ساكس" ميغان ماركل أمس الخميس، بزيارة سرية إلى إحدى جامعات لندن، لمناقشة كيف يمكن للتعليم العالي أن يساعد في جعل العالم مكاناً أفضل. قضت الدوقة الحامل وقتًا في "كلية كينغز" في العاصمة البريطانية حيث التقت عدداً من الأكاديميين وطلاب المنح الدراسية الدولية، وناقشت معهم الدور الذي تلعبه الجامعات في معالجة القضايا، بما في ذلك الإتجار بالبشر، والعبودية، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، والفقر.

تمَّ تصوير ميغان أثناء تدوين بعض الملاحظات خلال المحادثة التي جرت بالأمس. وكانت الدوقة ميغان ألقت خطابًا قويًا حول التعليم خلال زيارة لجامعة جنوب المحيط الهادي في جولتها الملكية في وقت سابق من هذا العام. وتحدثت في الخطاب عن كيفية إلتحاقها بالجامعة بفضل المنح التعليمية، والعمل بدوام جزئي جنبا إلى جنب مع دراستها.

وفي وقت سابق من الأسبوع ، حضرت ميغان "خدمة كارول الكنسية "مع الأمير هاري في ذكرى أحد أصدقاء طفولته. وظهرت الدوقة في إطلالة متلألئة في ثوب أزرق والذي أبرز حملها المتنامي. ووصففت شعرها على شكل كعكة إلى أعلى. وخلال الخدمة ألقى الأمير هاري كلمه ، بينما قرأت ميغان قصيدة ماريانا ويليامسون "أعمق مخاوفنا".

وكان هذا الأسبوع مزدحمًا بالنسبة إلى ميغان ، حيث حضرت أيضًا حفل إطلاق كتاب مع ميشيل أوباما. وأجرت مع السيدة الأميركية الأولى السابقة محادثة طويلة ، ناقشت فيها عددا من القضايا المهمة.