شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عمليات شد الجفون ومتى نلجأ إليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال العين فى شكلها مش بس فى لونها، لذلك تهتم السيدات دائما برسم العيون والحواجب وهى التى تبرز ملامح وجمال الوجه، وتعتبر عملية شد الجفن من الحلول التى يلجأ لها الكثير من السيدات للتخلص من الدهون الزائدة من أجل مظهر أفضل للعيون.



الجفن

لذلك يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد أن تعرفه عن عمليات شد الجفون، وعمن الذى يلجأ اليها و الطرق المختلفة لشد الجفون، حيث قال الدكتورعصام الطوخى، أستاذ ورئيس وحدة تجميل الجفون كلية طب جامعه القاهرة، أن تجميل الجفون من التخصصات التى يقوم به طبيب العيون ولكن بعد الخضوع لتدريبات خاصة فى التجميل ومعه شهادات متخصصة فى ذلك.



شد الجفن

وأضاف، تنقسم عمليات شد الجفون إلى جزئين، جزء يتعامل مع العيوب الخلقية عند الأطفال مثل ارتخاء الجفون والتعرض للحوادث والإصابات التى ادت لمشاكل فى الجفن، والجزء الثانى يعتمد على الشكل مثل التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخ.

وتابع، تختلف أيضا طرق شد الجفن فقد يكون عن طريق البوتكس والفيلر واستخدام بعض المواد التى تعمل على إذابة الدهون، دون فتح أو خياطة، ولكن باستخدام تخدير موضعى وتستغرق العملية نصف ساعة لكل جفن ، ولا يحتاج المريض لتكرار هذه العملية مرة أخرى وليس لها أضرار على الصحة.