شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحتاج بعض الأطفال إلى جرعتين من مصل الأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال الصغار كل عام إلى الإصابة بشكل كبير بنزلات الأنفلونزا، نتيحة أن فيروس الأنفلونزا يتغير ويتمحور كل عام، وبالتالى يتم إنتاج لقاح جديد ضد الأنفلونزا كل عام، لذا من المهم أكثر أن يتم تطعيم الأطفال ضد هذا الفيروس القاتل.

وقد لا يعلم البعض أن هناك بعض الحالات للأطفال يجب فيها أخذ جرعتين من مصل الأنفلونزا لحمايتهم بصورة أكبر من الفيروس وفقا لتقرير موقع "verywellhealth" وهم الأطفال دون سن 8 سنوات، الذين لم يتلقوا لقاح الأنفلونزا من قبل سيحتاجون إلى لقاحين فى السنة الأولى، لكن يجب الفصل بين هذين اللقاحين بمدة 28 يومًا على الأقل.



مصل الانفلونزا للاطفال

تعمل الجرعة الأولى على تكوين نظام مناعة فى الجسم، والجرعة الثانية تساعد الجسم على تطوير الأجسام المضادة لفيروس الأنفلونزا.

قد تكون الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بعد أخذ مصل الأنفلونزا هى ألم فى موضع الحقن وحمى منخفضة الدرجة، فى الحالات الحقن بمصل الأنفلونزا الحى قد يعانى الطفل من انسداد فى الأنف، التهاب فى الحلق أو حمى منخفضة الدرجة، قد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد، لكن هذا لا يجب أن يدوم أكثر من يوم.

إذا كان طفلك يعانى من أعراض رد فعل تحسسى شديدة بعد تلقى لقاح الأنفلونزا، فإنه يتطلب نقله لأقرب مستشفى، وتشمل هذه:

- تورم اللسان أو الشفاه.

- صعوبة فى التنفس.

- التقيؤ.