انت الان تتابع موضوع ما هو تحليل ASO والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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اختبار ASO هو اختبار الدم الذي يتحقق من وجود عدوى بكتيرية، عندما تتلامس مع البكتيريا الضارة، ينتج جسمك أجسامًا مضادة للدفاع عن نفسه ضد هذه البكتيريا، وينتج جسمك أجسامًا مضادة خاصة بالبكتيريا التي تقاتلها .

معلومات عن تحليل ASO

يقيس اختبار ASO الأجسام المضادة التي ينتجها جسمك استجابةً لمادة سامة تعرف باسم streptolysin O. Streptolysin O ، و هي سموم تنتجها بكتيريا ( Streptococcus ( GAS، وجسمك ينتج الأجسام المضادة عندما يكون لديك عدوى بكتيرية تسببها البكتيريا GAS، وعادة، عندما يكون لديك عدوى بكتيرية، مثل التهاب الحلق، تتلقى المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا، لكن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض أثناء الإصابة بالتهاب، وقد لا يعرفون أنهم بحاجة إلى العلاج، وعندما يحدث هذا، يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة إلى مضاعفات في المستقبل، ووتعرف هذه المضاعفات باسم مضاعفات ما بعد العقديات .

يمكن لاختبار ASO أن يساعد طبيبك على تحديد ما إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية، عن طريق قياس وجود الأجسام المضادة لمضادات الارتجاع في الدم .

لماذا أحتاج إلى اختبار ASO

سيقوم طبيبك بإجراء اختبار ASO إذا كان لديك أعراض مضاعفات ما بعد العقديات، وبعض من المضاعفات الشائعة للبكتيريا تشمل :

– التهاب الشغاف الجرثومي

– التهاب كبيبات الكلى

– الحمى الروماتيزمية

الأجسام المضادة antistreptolysin تبلغ ذروتها في النظام الخاص بك، بين ثلاثة إلى ثمانية أسابيع بعد عدوى بكتيرية، ويمكن أن تبقى مستويات عالية لعدة أشهر، يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن مضاعفات ما بعد المكورات العقدية عن طريق التحقق من مستويات الأجسام المضادة .

كيف يمكنني التحضير لاختبار ASO

سيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى القيام بأي تحضير خاص للاختبار، على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى الامتناع عن الأكل أو شرب أي شيء لمدة ست ساعات قبل الاختبار، وقد يوصي طبيبك بالتوقف عن تناول بعض الأدوية قبل هذا الاختبار، فقد يقلل الكورتيزون وبعض المضادات الحيوية من مستويات الأجسام المضادة لـ ASO ، وهذا قد يجعل من الصعب على طبيبك تأكيد التشخيص، لذا اخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، وتأكد من تضمين كل من الوصفات الطبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولا تتوقف عن تناول الدواء إلا إذا طلب منك ذلك .

ماذا يحدث أثناء اختبار ASO

ستحتاج إلى تقديم عينة دم لاختبار ASO ، وسيأخذ فني التمريض أو المختبر عينة دم من أحد الأوردة في ذراعك أو يدك، وسيستخدم إبرة لدخول الوريد وسحب دمك إلى أنبوب الاختبار، ثم يرسلون هذا الأنبوب إلى مختبر للتحليل .

ما هي المضاعفات المرتبطة باختبار ASO

مخاطر اختبار ASO تتمثل في احتمالية مواجهة بعض الألم أثناء أو بعد سحب الدم، وقد تشمل المخاطر الأخرى لسحب الدم ما يلي :

1- صعوبة في الحصول على عينة، مما يؤدي إدخال الإبرة عدة مرات في الذراع .

2- النزيف المفرط في موقع الإبرة .

3- الإغماء نتيجة سحب الدم .

4- تراكم الدم تحت الجلد، المعروف باسم ورم دموي .

5- العدوى في موقع ثقب .

ماذا تعني نتائج اختبار ASO

بشكل عام ، تعتبر نتيجة اختبار ASO الأقل من 200 طبيعية، في الأطفال دون سن الخامسة، يجب أن تكون قيمة الاختبار أقل من 100، وتختلف النتائج باختلاف المختبر، وإذا أظهرت نتائجك أن لديك قيمة ASO مرتفعة، قد يكون لديك مضاعفات ما بعد العقديات، وإذا كان الاختبار سلبيًا ولا يزال طبيبك يعتقد أنه قد يكون لديك اختلاط ما بعد المكورات العقدية، فيجوز له طلب نوع آخر من اختبار الأجسام المضادة للمتابعة .

وقد يكرر الطبيب الاختبار في غضون 10 إلى 14 يومًا لتأكيد نتائجك، وينتج الجسم الأجسام المضادة ASO في غضون أسبوع بعد الإصابة، وإذا كان كلا الاختبارين سلبيين، فإن أعراضك لا ترجع إلى عدوى بكتيرية عقدية، على الرغم من أن طبيبك قد يطلب إجراء اختبار مختلف للأجسام المضادة للتأكد من ذلك، وإذا أظهرت نتائج اختباراتك أن الأجسام المضادة ASO الخاصة بك في ازدياد، فمن المحتمل أن تكون الإصابة حديثة، وتشير مستويات الأجسام المضادة المتناقصة إلى أن العدوى الخاصة بك تتحسن .