احصلي على الوزن المثالي بماء الكمون

تعدّ بذور الكمّون واحدة من أهم أنواع البذور النباتية، تؤخذ هذه البذور من نبات الكمون الشعبي الحولي ذي الأوراق المُركبة ذات اللون الأخضر، والأزهار البيضاء والأرجوانية الخيمية مستطيلة الشكل، حيث تمتاز هذه البذور بمذاقها الشهي، ورائحتها العطرة، وقيمتها الغذائية المميّزة، ممّا يجعلها متعدّدة الاستخدامات في كلّ من المجال الغذائي، والعلاجي، وكذلك الجمالي.

تؤكد دراسات عدة أن بذورالكمّون مفيدة جداً في عملية تنحيف الجسم والتخلص من الدهون العنيدة، ومحاربة الانتفاخ. كما أنها تساهم في تحسين عملية الهضم عن طريق تسريع عمليات الأيض، وتخلص الجسم من السموم. تعرفي الى مشروب ماء الكمّون الذي يُعتبر مثالياً لخسارة الوزن.

طريقة تحضير ماء الكمون

قومي بنقع ملعقتين صغيرتين من بذور الكمّون في ثلاثة أكواب من المياه المعقمة.

اتركي النقيع على حدة طوال ليلة كاملة.

في صباح اليوم، ضعي النقيع في وعاء على النار، وعندما يبدأ بالغليان انتظري مدة خمس دقائق وانزعيه عن النار.

دعي النقيع جانباً، وحين يبرد احفظيه في زجاجة محكمة الإغلاق وضعيه في البراد.

فوائده

يعزز الشعور بالشبع ويكبح الشهية.

يخلص الجسم من السموم ويقضي على الغازات والانتفاخ، نظراً الى غناه بمضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتحسين عملية الأيض.

يساهم في تعزيز عملية إفراز الأنزيمات المسؤولة عن تكسير الدهون والكربوهيدرات والغلوكوز في الجسم.

يساعد في القدرة على النوم وعدم الأرق.

ملاحظة مهمة: استهلكي ثلاثة أكواب من ماء الكمون يومياً. وإذا لم تتقبلي مذاقه، أضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. ولزيادة فوائده، مارسي الرياضة واتبعي نظاماً غذائياً صحياً.