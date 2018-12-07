"رفسة حصان" تُنقذ فارسًا أيرلنديًّا مِن مرض السرطان اللعين

ساعدت رفسة حصان في الكشف عن إصابة فارس أيرلندي مُحترف بمرض السرطان، وعجّلت في شفائه التام من المرض الخبيث.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الفارس الأيرلندي الشاب، رايان أوكونور، البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعمل في أستراليا تعرّض لرفسة بحافر الحصان "كارلايك ميس"، وبدأ يعاني مِن آلام مبرحة في الظهر لذلك قرر استشارة طبيب اختصاصي.

واتضحت إصابة الفارس بسرطان الخصية لدى عيادته الطبيب بسبب آلام ظهره، وقال أوكونور: "مع أنني كنت وقتها في صحة جيدة وحالتي بخير إلا أنني لم أكن أشعر بالراحة أبدا، وتبين بعد الفحص أنني مصاب بورم خبيث بلغ طوله 9 سنتيمترات"، ولولا ركلة الحصان وإصابة الفارس لما علم بإصابته بالسرطان في بداية تشكله، وأضاف أوكونور قائلا: "يعد هذا النوع من أمراض السرطان من أكثرها عدوانية بسرعة انتشاره لذلك فإن ركلة الحصان كانت من صالحي".

وخضع أوكونور لعملية جراحية، استأصل فيها الأطباء الورم الخبيث من جسمه، وخضع بعدها لجلسات من العلاج بالأشعة، وتعافى الآن تماما ويتمتع بصحة جيدة، لكنه سيخضع لفحوص منتظمة بعد الآن للتأكد من عدم عودة المرض.