شكرا لقرائتكم خبر عن أول عملية إعادة بناء للثدى بالروبوت فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم فريق من الجراحين من كلية بيرلمان للطب فى جامعة بنسلفانيا الروبوت الجراحى للمساعدة فى إعادة بناء الثدى لأول مرة، وهو إجراء يتم فيه أخذ الأنسجة من أسفل البطن على غرار "شد البطن" ومن ثم استخدمها لإعادة بناء الثدى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" يسمح الروبوت للجراحين بإجراء شق أصغر بكثير فى عضلات جدار البطن، ما يسمح للمرضى بالشفاء بسرعة أكبر وبدون استخدام مسكنات الألم المخدرة التى تسبب الإدمان.

وقد قام الأستاذ "سهيل كانشوالا" جراح التجميل بقيادة الفريق الذى أجرى العملية التى أجريت فى مستشفى بنسلفانيا، وشاركت كانشوالا مع إيان سوريانو، أستاذ مساعد الجراحة.

وقال "كانشوالا" "إضافة الروبوت الجراحى يسمح لبناء الثدى بدقة وتطور أكبر، حيث تتعرض النساء لاستئصال الثدى، إما لإزالة الأنسجة الثديية السرطانية أو كإجراء وقائى بسبب المخاطر الجينية، وأصبح لديهم الآن عدة خيارات لإعادة البناء".

وتقليدياً يؤدى استخدام الأنسجة الخاصة بالمرضى إلى مظهر أكثر طبيعية للثدى، وهو حل دائم أكثر بالمقارنة مع عمليات إعادة البناء التى تعتمد على زرع السيليكون، والتى غالباً ما تتطلب عمليات جراحية إضافية.

ويقوم جراحو بنسلفانيا بإجراء أكثر من 700 عملية إعادة بناء للثدى سنوياً، ما يجعلها أكبر مركز لهذا النوع من إعادة البناء للأنسجة فى العالم.