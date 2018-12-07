كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 دجنبر 2018 12:50 مساءً - لكل مرحلة من مراحل الحمل شعور وأحاسيس مختلفة، إذ أن الحامل يطرأ عليها كثير من التغيرات الجسمانية والنفسية مما يتسبب لها في كثير من الضيق والألم والقلق، بخاصة إن كانت هذه أولى تجاربها في الحمل.

ومن المخاطر التي تكون الحامل عرضة لها في الشهر الثالث هي النزيف ومدى خطورة هذا النزيف.

حيث أكدت العديد من الدراسات أن الحامل في الشهر الثالث من المحتمل أن تتعرض لبعض النزيف الذي يستوجب استشارة الطبيب.



أسباب نزيف الشهر الثالث:

حساسية المنطقة الحساسة خلال فترة *الحمل عند الجماع لكونها غنية بالأوعية الدموية هذه الفترة.

*اصابة الحامل بعدوى في عنق الرحم أو التهابات في المهبل.

*الحمل خارج الرحم يكون سبب النزف والاجهاض في الشهر الثالث.



بعض مخاطر الحمل في الشهر الثالث:

- تبدأ المرأة في هذا الشهر بالإحساس بالغثيان والتقيؤ بشكل مستمر، إلى جانب بعض الأعراض المزعجة التي تصاحب هذا الشهر كالتبول بشكل متكرر.

- تزداد لدى الحامل الإفرازات المهبلية.

- الإحساس بالقلق، والشعور الدائم بالتعب، والصداع والأرق.

- الإحساس بعدم الاتزان والرغبة الملحة في النوم بشكل متكرر ومواجهة صعوبة في الهضم.

- الإحساس بثقل الثدي وامتلائه، حيث تصبح لون الهالة التي تحيط حلمة الثدي لونها داكن بشكل أكثر.

- تظهر بعض الأوردة على البطن وعلى الساقين وذلك بسبب زيادة نشاط الدورة الدموية.

- تصبح البطن بارزة بعض الشيء.

- جفاف البشرة والشعر.

- ظهور بقع صفراء أو بنية على البشرة (الكلف) إلا أنها تزول بعد الولادة.

- زيادة تعرض الحامل للإصابة بمشكلة حب الشباب.

نصائح لتجنب المخاطر في الشهر الثالث من الحمل:

يُنصح الحامل بألا تنهض بسرعة من على فراشها، بل عليها أن تنتظر فترة ما بين عشر دقائق حتى ربع ساعة، وأن تتناول بعدها بعض البسكويت أو الخبز الجاف مع القليل من الشاي الخفيف أو تناول شاي الزنجبيل، ثم النزول من على السرير بشكل تدريجي.

ويُفضل تناول الوجبات الخفيفة أثناء ساعات اليوم، وتجنب أن تكون المعدة فارغة لوقت طويل، ويُفضل تجنب تناول الوجبات الدسمة والبعد قدر الإمكان عن ملء المعدة والإحساس بالشبع.

على الحامل أن تبتعد قدر الإمكان من تناول المواد الدهنية خلال أولى شهور الحمل، وذلك لأنها تتسبب في الشعور بالغثيان.

ويكون علاج التقيؤ المستمر من خلال تناول بعض أقراص الفيتامينات، لتخفيف الوحم والرغبة في القيء.

على المرأة الحامل شرب كمية كافية من الماء يوميا فالماء مهم جدا للأم في الشهر الثالث فشرب الماء والعصائر يعمل على عدم إصابة الأم بالإمساك.

ابتعدي تماما عن رفع الأشياء الثقيلة وهي من الأمور الهامة التي تحرص عليها المرأة الحامل في الشهر الثالث لأنه لا قدر الله يتسبب في الإجهاض وألم شديد في أسفل الظهر.

يجب علي المرأة الحامل أن تهتم بالنظافة الشخصية طوال مراحل الحمل وخاصة في الشهر الثالث حتى تتجنب حدوث أي عدوى بكتيرية في منطقة المهبل والتي في بعض الأحيان تسبب الإجهاض أو تشوهات في الجنين.



ويشتمل الحمل بالشهر الثالث على خمسة أسابيع تبدأ من الأسبوع التاسع حتى الثالث عشر، لذا على الحامل أن تحرص على تناول طعامها ببطء كي لا تتقيأ، وبنهاية هذا الشهر من الحمل يزداد وزنها ما بين 2-3 كيلو جرامات.

ومن أهم ما يحدث للجنين أثناء هذا الشهر هو حدوث تطور لقلب الجنين إذ يصبح الطبيب بإمكانه أن يُظهر نبض قلب الطفل للأم من خلال فحص الألتراساوند.

إلا أنه مع نهاية هذا الشهر تختفي كل هذه الأعراض أو تنخفض بنسبة كبيرة وذلك بسبب انخفاض معدلات الهرمونات المسئولة عنها.