فوائد الموز للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 دجنبر 2018 12:50 مساءً - يحتوي الموز على عديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وبحسب الدكتورة وسام إبراهيم، اختصاصية أمراض النساء والتوليد في مستشفى التخصصي الطبي، فإن من أهم العناصر الغذائية التي يحتويها الموز: البوتاسيوم، وفيتامين سي، وفيتامين إي، وفيتامين B6 العنصر المهم الذي يشكل 20% من نسبة الفيتامينات في الموز.

وكشفت الدكتورة وسام لـ "الخليج 365"، أن الموز يساعد في تخفيف الغثيان والتقيؤ عند النساء خلال الحمل، ولم يتوصل أحد حتى الآن إلى السبب وراء ذلك.

وبيَّنت أن فيتامين B6 الموجود بنسبة جيدة في الموز والمعروف أيضاً باسم "البيريدوكسين"، يفيد الحوامل بشكل كبير، إذ يلعب دوراً مهماً في نمو الجنين، حيث يعتمد الجهاز العصبي المركزي للجنين على هذا الفيتامين لتنسيق النشاط أثناء نموه، والتخليق الحيوي للناقلات العصبية GABA، والدوبامين، والسيروتونين، فبينما يقوم الجهاز العصبي المركزي للطفل بتنظيم هذا النمو، يساعد فيتامين B6 في الموز على نقل الأوكسجين إلى الأنسجة من خلال الهيموجلوبين.