انت الان تتابع موضوع أسباب الإمساك عند الأطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الإمساك أحد المشاكل الشائعة عند الأطفال، حيث يعاني الطفل المصاب بالإمساك من حركات أمعاء قليلة أو برازًا صلبًا وجافًا، وهي مشكلة غالبًا ما تواجه الأمهات وإليك أهم أسبابها والأعراض المنذرة لها، وما هي الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب

أعراض الامساك عند الاطفال

قد تشمل علامات وأعراض الإمساك عند الأطفال:

-أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

– البراز الجاف والصلب صعب التمرير

– ألم أثناء حركة الأمعاء

– وجع البطن

-وجود بقايا من البراز الشبيه بالصلصال أو الطين في ملابس طفلك الداخلية – علامة على أن البراز مسند في المستقيم.

– الدم على سطح البراز الصلب

إذا كان طفلك يخشى من حركة الأمعاء مؤلمة ، فإنه قد يحاول تجنبها. قد تلاحظ أن طفلك يلف ساقيه ، أو يشد أذنيه ، أو يلف جسمه .

متى ترى الطبيب

الإمساك عند الأطفال عادة ليس خطيراً. ومع ذلك ، قد يؤدي الإمساك المزمن إلى مضاعفات أو الإشارة إلى حالة كامنة. خذ طفلك إلى الطبيب إذا استمر الإمساك لمدة تزيد عن أسبوعين أو يكون مصحوبًا بما يلي:

– حمى

– قيء

– دم في البراز

– انتفاخ البطن

– فقدان الوزن

– شقوق شرجية

– بروز الأمعاء من فتحة الشرج (تدلي المستقيم)

أسباب الامساك عند الاطفال

يحدث الإمساك بشكل شائع عندما تتحرك النفايات أو البراز ببطء شديد عبر الجهاز الهضمي ، مما يجعل البراز صعبًا وجافًا.يمكن أن تسهم العديد من العوامل في الإمساك عند الأطفال ، بما في ذلك:

1- قد يتجاهل طفلك الرغبة في الحصول على حركة الأمعاء لأنه يخاف من المرحاض أو لا يريد أخذ استراحة من اللعب. يحجب بعض الأطفال عندما يكونون خارج المنزل لأنهم غير مرتاحين باستخدام المراحيض العامة.

2- إذا بدأت التدريب على استخدام المرحاض في وقت مبكر جدًا ، فقد يخاف طفلك ويصاب بالامساك.

3- التغييرات في النظام الغذائي يمكن أيضا أن تسبب الامساك عند طفلك. أحد الأوقات الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال بالإمساك هو عندما ينتقلون من نظام غذائي كامل السوائل إلى طعام يتضمن أطعمة صلبة.

4- يمكن لأي تغييرات في روتين طفلك – مثل السفر أو الطقس الحار أو الإجهاد – أن تؤثر على وظيفة الأمعاء. كما أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإمساك عندما يبدأون الذهاب إلى المدرسة.

5- تناول بعض الأدوية يمكن أن يسهم في الإمساك.

6- الحساسية ضد حليب البقر أو استهلاك الكثير من منتجات الألبان (الجبن وحليب البقر) تؤدي في بعض الأحيان إلى الإمساك.

7- الأطفال الذين لديهم أفراد من العائلة الذين عانوا من الإمساك هم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك. قد يكون هذا بسبب العوامل الجينية أو البيئية المشتركة.

8- بعض الحالات الطبية ففي حالات نادرة ، يشير الإمساك في الأطفال إلى تشوه تشريحي ، أو مشكلة في التمثيل الغذائي أو الجهاز الهضمي ، أو إلى حالة أخرى كامنة.

الوقاية

إن تشجيع طفلك على إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي – مثل تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف وشرب المزيد من السوائل – يمكن أن يقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من الإمساك. إذا وافق طبيب طفلك ، قد يكون من الممكن علاج إمساك الطفل مع أدوية مسهلة.