أحمد شعبان يؤكّد ان الألفاظ السلبية تعود على الجسم بالمرض

كشّف أحمد شعبان، استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة "grand master"، أن التلفظ بألفاظ سلبية، مثل السب واللعن، من أكبر الاسباب لدخول الطاقات السلبية وطاقات المرض.

وقال في تصريح خاص لـ"ايف ستايل"، إن الافكار السلبية والمشاعر السلبية في بعض الاحيان، تؤدى الى التلفظ بألفاظ سلبية مثل السب واللعن، وهى من أكبر الاسباب لدخول الطاقات سلبية وطاقات المرض وجذبها من الكون.

وأضاف شعبان، "نتيجة لهذا يحدث تضخم وتكبير وتفعيل لشاكرا العين الثالثة، بطاقات سلبية وأفكار سلبية، وشاكرا القلب يظهر عليها الطاقات السلبية المشوشرة والشعور بالكبرياء والانا".

وأوضَح "إذا كانت هذه الكلمات مصحوبة بطاقة غضب او اشمئزاز او احتقار، مع تلفظ هذه الكلمات، يحدث وصلة ثالثة سلبية لشاكرا الضفيرة الشمسية، وتكون مشوشره ومشتتة ومتضخمة ومفعلة بطاقات المشاعر السلبية، التي تم ذكرها مما يؤدى إلى التوتر المستمر، والضعف، وقلة النشاط، والصداع، ووجع الرأس، وأمراض العيون، وضعف النظر، وضيق الصدر، والخفقان للقلب، ووجع المعدة، والقولون، وزياده الوزن، نتيجة ضعف الحرق في الجسم، كل ذلك يحدث ولكن بنسب متفاوته من شخص إلى اخر" .

وينصح شعبان بضرورة تجنب التلفظ بهذه الألفاظ السيئة، التي ستعود على الجسم في النهاية بالمرض والطاقات السلبية، مع تحلي الصبر والهدوء أثناء التعامل مع الغير.