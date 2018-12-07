شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أطعمة تسبب حب الشباب ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هناك العديد من الأطعمة التى تزيد من حب الشباب لذلك يجب أن يبتعد عنها أصحاب البشرة الدهنية، وحسب ما ذكره موقع eatthis فإن أبرز هذه الأطعمة:
1- المايونيز.. يحتوى على نسبة عالية من الدهون وفول الصويا، كما أنه يساعد على إفراز بعض الهرمونات التى تزيد من ظهور حب الشباب.
2- الوجبات السريعة التى تحتوى على مقليات ودهون مثل البطاطس المقلية والتوابل تسبب مشاكل صحية عديدة أبرزها التهاب المعدة، وظهور حب الشباب والبثور السوداء.
3- البيتزا.. غنية بالدهون التى تؤثر على صحة البشرة وتسبب ظهور حب الشباب والبثور.
4- بياض البيض.. يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لكنه يحتوى على بعض العناصر التى تزيد من حب الشباب ودهون البشرة.
5- المشروبات الكحولية.. تسبب العديد من المشاكل الصحية وتسبب نقص الزنك كما أنها تعمل على ظهور حب الشباب فى البشرة.
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