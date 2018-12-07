شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك وبلاش توتر ..6 أشياء تضعف جهاز المناعة وتصيبك بالأمراض ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لنمط حياتك أن يؤثر على مدى نجاح جهازك المناعي في حمايتك من الجراثيم والفيروسات والأمراض المزمنة، لذا يساعدك استبدال العادات الصحية السيئة بعادات جيدة في الحفاظ على صحة جهاز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على أهم 6 أشياء تفعلها تضعف جهاز المناعة بدون أن تدرى، بحسب موقع "web md".



جهاز المناعة

1- لا تنام لفترة كافية

ربما لاحظت أنك أكثر عرضة للإصابة بالبرد أو أي عدوى أخرى عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، لأن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من هرمون التوتر، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى المزيد من الالتهابات في جسمك.

على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية تعزيز النوم لجهاز المناعة إلا أنه من الواضح أن الحصول على ما يكفي- عادة ما يكون من 7 إلى 9 ساعات لشخص بالغ - هو مفتاح الصحة الجيدة.

2- لا تمارس الرياضة

حاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، مثل المشي اليومي لمدة 30 دقيقة لأنه يساعد نظام المناعة الخاص بك لمكافحة العدوى، وإذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فمن المرجح أن تصاب بنزلات البرد، مثلاً، أكثر من شخص آخر، لذا يمكن أن يساعد التمرين أيضًا على تعزيز المواد الكيميائية التي تساعد على النوم بشكل أفضل، وهو أمر جيد لجهازك المناعي.

3- تتناول أطعمة غير صحية

النظام الغذائي الخاص بك هو المسئول عن تقوية أو ضعف جهاز المناعة، فمثلاً: تناول السكر بكثرة يحد من خلايا الجهاز المناعي التي تهاجم البكتيريا، هذا التأثير يستمر لمدة لا تقل عن بضع ساعات بعد تناول اثنين من المشروبات السكرية.

لذا تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الغنية بالمغذيات مثل الفيتامينات C و E ، بالإضافة إلى البيتا كاروتين والزنك، ويمكنك تناول الفواكه والخضروات ذات الألوان، مثل: التوت، الموالح، والكيوي والتفاح والعنب الأحمر واللفت والبصل والسبانخ والبطاطا الحلوة والجزر.

من الأطعمة الأخرى المفيدة لجهاز المناعة، الثوم الطازج الذي قد يساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا وشوربة الدجاج، وكذلك تساعد بعض أصناف عيش الغراب- مثل شيتاكي - على تقوية جهاز المناعة.



الطعام مسئول عن تقوية المناعة

4- كنت متوتراً بشكل دائم

كل شخص لديه بعض الضغط والتوتر، حيث أنه جزء من الحياة، ولكن إذا استمر التوتر لفترة طويلة، فهو يجعلك أكثر عرضة للأمراض، من الزكام إلى الأمراض الخطيرة، ويعرّض الإجهاد المزمن جسمك لتيار مستمر من هرمونات التوتر التي تعمل على قمع جهاز المناعة، ويمكنك إدارة التوتر بممارسة تمارين التأمل والتنفس العميق واليوجا.

5- أنت تعيش فى عزلة عن الآخرين

وجود علاقات قوية وشبكة اجتماعية جيدة أمر جيد بالنسبة لك ولجهاز المناعة، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشعرون بالارتباط بالأصدقاء - سواء كانوا من الأصدقاء المقربين أو مجموعة كبيرة - يتمتعون بحصانة أقوى من أولئك الذين يشعرون بأنهم وحدهم.

6- فقدت حس الفكاهة والدعابة

الضحك مفيد لك، فهو يحد من مستويات هرمونات التوتر في جسمك ويعزز نوعًا من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، ومجرد توقع حدث مضحك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على جهازك المناعي.