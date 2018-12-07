شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من دواء للتصلب المتعدد يرفع خطر السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" تحذيراً جديداً لدواء التصلب المتعدد "لمترادا" الذى يحتوى على المادة الفعالة (أليمتوزوماب) بعد تقارير عن مرضى أصيبوا بالسكتات الدماغية ومشاكل فى بطانة الشرايين فى الرأس والرقبة.

وأشارت الـ"FDA" إلى أن معظم المرضى الذين عانوا من هذه المشاكل ظهرت عليهم الأعراض فى غضون يوم واحد من تلقى جرعة أولية من عقار "لمترادا"، وفى مريض واحد، حدثت الأعراض بعد ثلاثة أيام من تلقى الدواء.

وقال أحد المتخصصين فى مرض التصلب العصبى المتعدد "MS" إن المعلومات مهمة للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبى المتعدد، لكن لا ينبغى أن يعنى ذلك أنه يجب عليهم التوقف عن تناول الدواء على الفور.

وقال الدكتور "عساف هاريل" أخصائى الأعصاب فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك: "يجب على المرء دائمًا أن يوازن بين مخاطر وفوائد العلاج فيما يتعلق بخطر حدوث المرض، لافتاً إلى أنه بالنسبة للعديد من المرضى ، فإن العقار هو علاج فعال حقًا، لذا فإن الفوائد قد تفوق المخاطر المحتملة على بعض المرضى.

وفى غضون ذلك قالت إدارة الأغذية والأدوية إنها تفرض تحذيراً جديداً حول هذه المخاطر على معلومات وصف الدواء وعلى دليل الدواء الخاص بالمريض.