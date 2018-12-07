شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين (د) يسبب الإصابة بالاكتئاب وأمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون أيرلنديون أن كبار السن الذين يعانون نقصا فى مستويات فيتامين (د) هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأظهرت الدراسة الجديدة التى قام بها باحثون فى جامعة (دبلن) فى أيرلندا، أن نقص فيتامين (د) كان مرتبطا بزيادة كبيرة فى خطر الاكتئاب بنسبة بلغت 75% على مدار أربعة أعوام من المتابعة.

ويمكن لنمط الحياة الخامل أن يقلل بشكل كبير من جودة الحياة، كما أنه يعد عاملا خطرا للتراجع الوظيفى والوفاة المبكرة، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للاكتئاب، فإن الوقاية تعد أولوية، ويعد تحديد عوامل الخطر المهمة أمرا بالغ الأهمية.

ويعد فيتامين (د)، حيث الشمس المصدر الرئيسى له، ضروريا لصحة العظام ونقصه قد يسبب العديد من المشاكل الصحية فى مقدمتها هشاشة العظام، والالتهابات ومرض السكر.