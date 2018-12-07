ديان كيتون تُفاجأ بعودة محفظة فَقَدَتها قبل 50 عامًا

فَقَدَت الممثلة ديان كيتون على الطريق، محفظة مليئة بالصور العائلية، والآن بعد أكثر من 50 عامًا عادت لها، وأعربت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار عن دهشتها من المحفظة التي عُثر عليها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بعد أن كتبت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" قصة عن اكتشاف المحفظة من قبل أحد سكان ولاية نيويورك.

وقالت كيتون في تغريدة لها: "هذه هي القصة الأكثر جنونا.. أنا لا أتذكر هذه الخسارة لكنني لست مندهشة لأنني فقدت محفظتي مرات عديدة"، وتم العثور على محفظة كيتون من قبل أنطون لولغوراغ داخل وحدة التخزين اشتراها في مزاد علني في بروستر، وكان من بين العناصر محفظة وجدت داخل صندوق أحذية.

وداخل الجيب كانت هناك 32 صورة عائلية إلى جانب رخصة القيادة لعام 1966 في كاليفورنيا ل ديان، مع صورة لاحظها لولغوراغ بشكل لافت أنها تشبه كيتون، وقال لولغوراغ لـ"الديلي نيوز": "فتحتها وفكرت، هل هذه ديان كيتون الممثلة؟ لا يمكن أن تكون كذلك.. أو ربما يمكن ذلك".

وداخل المحفظة كانت هناك أيضا بطاقة حقوق الممثلين من عام 1968، والتي تحمل اسم كيتون، ويعتقد لولغوراغ بأن عمر المحفظة لا يقل عن 50 عاما، وأخبر "ديلي نيوز" عن آماله في أن تصل لها بعد فشل محاولات سابقة للوصول إلى الممثلة.

شاركت كيتون إحدى صور العائلة من قصة "ديلي نيوز" إلى حسابها عبر "إنستغرام"، حيث كتبت: "لقد عثر أحدهم على محفظة فُقدت لي قبل 50 عاما! شكرا لك يا سيد لولغوراغ!".

وقال لولغوراغ في تحديث للقصة، إنه أرسل المحفظة ومحتوياتها إلى محامي كيتون بمجرد حصوله على العنوان، وقال إنه يأمل أن تقدّر كيتون المحفظة، واصفا إياها بأنها "كبسولة زمنية".