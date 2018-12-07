شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك وزنه زائد.. ريجيم يساعده على التخلص من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة بشكل كبير، فى الآونة الأخيرة مع اتباع نمط حياة غير صحى، وقلة النشاط وزيادة الوقت الذى يقضيه الأطفال أمام الشاشات، فى هذا التقرير نقدم نظام رجيم للأطفال الذين يعانون من السمنة.

ذكر موقع "Step to health" أننا يجب أن نساعد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن باعتماد عادات صحية وتحقيق التوازن بين تناول السعرات الحرارية واتباع نظام غذائي مناسب غنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المكررة والمعالجة.

ومن المهم أيضًا تضمين منتجات الألبان قليلة الدسم في النظام الغذائي وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء واستبدالها بالدواجن أو الأسماك، ويجب أن تكون البقوليات عنصراً أساسياً آخر في هذه الأنظمة الغذائية، لأنها مصدر جيد للبروتين.

يجب استهلاك جميع الكميات باعتدال وتجنب الكثير من السعرات الحرارية في وقت واحد وتقليل استهلاك السكر والدهون المشبعة.

نظام ريجيم للطفل الذي يعانى من السمنة

-الإفطار: منتجات الألبان خالية الدسم مع الحبوب الكاملة وقليل من زيت الزيتون، وبعض عصير الفاكهة الطبيعية.

-الغداء: توفر السلطة الخضراء مع البذور والخضروات الطاقة والبروتين، يمكنك أيضا تناول المعكرونة مع الخضار والسمك المشوي، و بالنسبة للحلوى، من المهم تقليل كمية السكر المستهلكة ومنحه بعض الفواكه بالزبادي الخالي من الدسم.

-وجبة خفيفة: يمكن تناول طبق من الفاكهة أو وعاء من الحبوب الكاملة مع الحليب الخالي من الدسم.

-العشاء: إضافة المزيد من الخضار إلى نظامهم الغذائي جنبا إلى جنب مع البطاطس المهروسة والدجاج المشوى.