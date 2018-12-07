صحتك فى وصفة.. زيت الزيتون والقهوة والزبادى لعلاج الإمساك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن زيت الزيتون يساعد على تليين البراز لتسهيل طرده ومنع الإمساك؟ وإذا قمت بدمجه مع مكونات أخرى، يمكن تحسين تأثيره، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الزيتون والزبادى والقهوة لعلاج الإمساك، كما نشرها موقع "Step to health".

الإمساك من المشاكل الشائعة للجهاز الهضمي، كما أن له أعراض مصاحبة مثل آلام البطن والانتفاخ، وتوافر نظام غذائى غنى بالألياف الموجودة فى الخضروات والفواكه مع شرب المياه بكثرة يساعد فى علاج الإمساك.



زيت الزيتون

وصفة زيت الزيتون والزبادى لعلاج الإمساك

زيت الزيتون علاج طبيعي لمكافحة الإمساك، فهو بمثابة ملين طبيعي، حيث يساعد على هضم الأطعمة الغنية بالدهون، كما أنه يخفف من الالتهاب ويحافظ على الأمعاء و الزبادي هو مصدر طبيعي للبكتيريا النافعة التي تساعدك على هضم الطعام بشكل أسرع.

المقادير

كوب من الزبادي (250 مل)

ملعقة زيت زيتون (15 مل)



الزبادى

طريقة الوصفة

-تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى كوب من الزبادي وتخلط جيدا.

-اشربه ثلاث مرات في اليوم على معدة فارغة لتقليل الانتفاخ والإمساك.

ثانياً وصفة زيت الزيتون والقهوة

الكافيين هو منبه قوي للعضلات في القولون،وبالتالي ، فإنه يزيد من معدل تدفق الأمعاء وفي نفس الوقت ، يخفف البراز.

المقادير

كوب من القهوة الساخنة (250 مل)

ملعقة من زيت الزيتون البكر (125 مل)



القهوة

طريقة الوصفة:

-أخلط المكونات معاً وأشربها فى الصباح.

- يساعد هذا الأمر على تليين القولون،ونتيجة لذلك ، قد يكون لديك مشاكل أقل في الجهاز الهضمي.