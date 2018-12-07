شكرا لقرائتكم خبر عن على صوتك بالغنا.. 8 فوائد صحية للغناء تحت الدش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل البعض الغناء أثناء الاستحمام، الأمر الذى قد يمتد لفترة طويلة، حتى ينتهى من الحصول على حمام ساخن، لكن الذى لا يعلمه الكثير هو أن الغناء أثناء الاستحمام يعود بفوائد صحية على الإنسان، والتى منها الحفاظ على صحة القلب وتخفيف آلام الظهر وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "myshowerspeakers".

يقلل من الشعور بالإجهاد

يساعد الغناء في الحمام على الحد من التوتر، حيث يعمل على تحسين الرئتين، مما يساعد فى استنشاق المزيد من الأكسجين بالدم، وتقليل مستوى الكورتيزول، وهرمون الإجهاد، ومن ناحية أخرى يساعد الغناء من إنتاج الإندورفين والهرمونات الأخرى من السعادة.

الثقة بالنفس

يشعر الإنسان أثناء الغناء فى الحمام بضخامة الصوت نتيجة جدران مقصورة الدش، كما ينعكس الصوت بشكل مكثف، مما يجعل الإنسان يشعر بحلاوة صوته وزيادة ثقته بنفسه .

تقوية جهاز المناعة

وفقا لدراسة ألمانية صدرت عام 2004، فإن الغناء يعمل على تقوية جهاز المناعة من خلال زيادة إنتاج الأجسام المضادة، ونتيجة لذلك، كان مستوى الجلوبولين المناعي أعلى بكثير، حيث تعمل هذه البروتينات كأجسام مضادة ضد العدوى، وخاصة الأغشية المخاطية والجلد.

تحسين قدرات التنفس

لتتمكن من غناء أغنية كاملة يجب التنفس من خلال المعدة، حيث يساعد الشهيق والزفير من تحسين قدرات التنفس.





يخفف آلام الظهر

يساعد الغناء تحت الدش، على ضرورة الوقوف بشكل مستقيم ، لتمديد العنق وتخفيف الكتفين، وعندما يبدأ الإنسان بالغناء تبدأ الأوتار الصوتية في الاهتزاز، وهذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة الأنف والحنجرة، بل تهتز الحنجرة بالأصوات داخل الجسم كله، وخاصة العمود الفقري ، مما يسمح للظهرللاستمتاع بمساج.

الحفاظ على صحة القلب

وفقا للباحثين في جامعة جوتنبرج السويدية، اتضح أن الغناء له نفس تأثير تمارين التنفس، حيث يبطئ ضربات القلب، ويرسل إشارة إلى الدماغ ليخبره أن كل شيء على ما يرام، وهذا ينشط الآليات الطبيعية ويجعل الإنسان يشعر بالاسترخاء.

ومن ناحية أخرى يساعد الغناء على تأكسد الدم وتنظيم ضغط الدم وتنظيف المسالك الهوائية.

تقوية الذاكرة

يساعد الغناء على تعزيز بعض الوظائف المعرفية من خلال تذكر كلمات وألحان الأغنية لأدائها أثناء الاستحمام.





تحسين صحة البشرة

يساعد الغناء على عمل جميع عضلات الوجه والشفتين وعظام الوجنتين والذقن والسكتة الدماغية والجبين، مما يساعد على منع ترهل الوجه والحفاظ على مرونة البشرة.