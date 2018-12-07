شكرا لقرائتكم خبر عن زى الستات.. هل زيادة وزن الرجل تؤثر على خصوبته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعرف أن وزن السيدة يؤثر على خصوبتها وقد يحول دون الوصول لحلمها فى الأمومة، ولكن هل فى المقابل وزن الرجل أيضا يؤثر على معدلات الخصوبة والإنجاب؟

زيادة الوزن

هذا ما يكشفه لنا موقع " Babycentre " البريطانى، الذى وضح أن بعض الدراسات العلمية تشير إلى أن وزن الرجل قد يكون بنفس أهمية وزن الزوجة عندما يتعلق الأمر بإنجاب طفل، فالرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة يميلون إلى أن يكون لديهم نسب أقل من هرمون التستوستيرون من الرجال الذين يتمتعون بوزن صحي.

الوزن له تأثيران مهمان على خصوبتك وهما:

• التستوستيرون الأقل يؤدي إلى الحيوانات المنوية منخفضة الجودة، وهذا يجعل من الصعب عليهم العثور على البويضة وتخصيبها.

• الانخفاض فى هرمون التستوستيرون يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب ويقلل من الرغبة الجنسية، مما يجعلك أقل رغبة أو قدرة على ممارسة الجنس.

كما أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية التي قد تسبب ضعف الانتصاب، وتشمل هذه أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وأيضا هناك دليل على وجود صلة بين سمنة الأزواج والإجهاض.

كيف تحل هذه المشكلة؟

الخبر السار هو أن فقدان الوزن قد يحسن نوعية الحيوانات المنوية، فيجب محاولة إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل التقليل من الأطعمة الدهنية وممارسة المزيد من التمارين، والتحدث إلى طبيبك للحصول على المزيد من النصائح حول وزنك المثالى والوصول له.