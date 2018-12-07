علاج طبيعى لنزلات البرد بنصائح بسيطة وبدون أدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض الشائعة فى فصل الشتاء، هل تبحث عن علاج طبيعي لنزلات البرد أو الأنفلونزا؟.. فيما يلي 12 نصيحة قد تساعد في تخفيف الأعراض، بحسب ما نشر موقع "web md".



علاج طبيعى لنزلات البرد بدون ادوية

علاج طبيعى لنزلات البرداعرف متى لا تعالج الأعراض

تلك الأعراض المزعجة التي تعاني منها هي جزء من عملية الشفاء الطبيعية من البرد والأنفلونزا، ودليل على أن جهاز المناعة يحارب المرض، فعلى سبيل المثال، الحمى أو السخونية هي طريقة جسمك لمحاولة قتل الفيروسات عن طريق إنشاء بيئة أكثر سخونة من المعتاد، لذا إذا تحملت سخونية معتدلة لمدة يوم أو يومين، قد تجد أنك شفيت من الأنفلونزا بشكل أسرع.

والسعال أيضاً من الأعراض المصاحبة للبرد، ولكن من فوائده أنه يزيل المخاط والبلغم من مسارات التنفس والتى يمكن أن تحمل الجراثيم إلى رئتيك وبقية الجسم.

وحتى أفضل طريقة لعلاج انسداد الأنف مثل: الأدوية المزيلة للاحتقان، يقيد تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في أنفك وحلقك، وفي الغالب أنت تريد زيادة تدفق الدم لأنه يسخّن المنطقة المصابة ويساعد الإفرازات على حمل الجراثيم خارج جسمك.



غسل الأنف بالماء المالح علاج طبيعى لنزلات البرد

عالج احتقان الأنف بماء مالح دافئ

المياه المالحة تساعد على علاج احتقان الأنف، مع إزالة جزيئات الفيروس والبكتيريا من أنفك، يمكنك خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز "بيكربوناتو" في 240 مللى من الماء الدافئ، واضغط باصبعك ضغطاً خفيفاً أثناء وضع مزيج الملح في فتحتى الأنف بالقطارة وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات.

الراحة والحفاظ على تدفئة جسمك

إن الحفاظ على الدفء والراحة عند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو المعركة المناعية حتى يحارب الفيروس، لذا أعطي جسمك الراحة الكافية.

الغرغرة بالماء المالح الدافئ لالتهاب الحلق

تساعد الغرغرة على ترطيب التهاب الحلق، لذا يمكنك الغرغرة بنصف ملعقة صغيرة من الملح الذائب في ماء دافئ، أربع مرات يوميا.

يمكنك أيضاً الغرغرة بالشاى الدافئ، لأن الشاى يحتوي على مادة التانين، التى تعمل على تشديد الأغشية المخاطية أو استخدم الغرغرة السميكة اللزجة من العسل أو العسل مع خل التفاح.



المشروبات الساخنة والوصفات علاج طبيعى لنزلات البرد

شرب السوائل الساخنة

تخفف السوائل الساخنة من احتقان الأنف، وتمنع الجفاف، وتهدئ الأغشية الملتهبة غير المرنة التي تبطن أنفك وحلقك، جرب تناول مشروب عشبى ساخن مع إضافة العسل الأبيض للتحلية.

الاستحمام فى حمام مشبع بالبخار

الاستحمام فى البخار يساعد فى ترطيب الممرات الأنفية التى تساعدك على الاسترخاء.



اعراض الانفلونزا تمثل علاج طبيعى لنزلات البرد ومقاومة جسمك للمرض

استخدم كمادات ساخنة أو باردة حول الجيوب الأنفية

يمكنك استخدام الحرارة عن طريق أخذ منشفة رطبة وتسخينها لمدة 55 ثانية في الميكروويف أو حقيبة صغيرة من البازلاء المجمدة وضعها حول الجيوب الأنفية.



علاج طبيعى لنزلات البرد

ضع وسادة إضافية تحت رأسك أثناء النوم

يساعد رفع رأسك أثناء النوم على تخفيف الممرات الأنفية المزدحمة بالمخاط.

تناول الأطعمة المقوية للمناعة

إليك بعض الأطعمة الجيدة التي يمكنك تناولها عندما تصاب بالبرد أو الإنفلونزا

-الموز والأرز لتهدئة اضطراب المعدة وعلاج الإسهال.

-الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (سي) مثل الفلفل الرومى.

-التوت الأزرق "البلوبيرى" يقى من الإسهال ويقلل من الحمى ويساعد في تخفيف الآلام.

-الجزر، الذى يحتوي على البيتا كاروتين.

-الفلفل الأحمر الحار يفتح الجيوب الأنفية، ويساعد على تفتيت المخاط في الرئتين.

-التوت البري يساعد على منع البكتيريا من الالتصاق بالخلايا المبطنة للمثانة والمسالك البولية.

-الفجل يساعد على تفتيت المخاط في الممرات الهوائية.

-البصل يحتوي على مواد كيميائية نباتية تساعد الجسم على إزالة التهاب الشعب الهوائية والالتهابات الأخرى.

-الشاي الأسود والأخضر يحتوي على مادة "كاتشين" وهى مادة كيميائية نباتية تحتوي على تأثيرات مضادات حيوية طبيعية ومضاد للإسهال.