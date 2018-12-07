اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل منها الوراثة أو زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم فى فترة الحمل من الأشياء التى تثير القلق لأنه يؤدى إلى مضاعفات صحية حادة على المرأة الحامل وعلى الجنين فى نفس الوقت، ولكن ما هى اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل وما هى عوامل الخطورة التى تنذر بحدوث ارتفاع فى ضغط الدم أثناء الحمل، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب تقرير نشره موقع "Health line".



اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل عديدة

ما هو ارتفاع ضغط الدم عند الحامل

يُعرف ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط دم أكبر من أو يساوي 140/90 مم، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لا يكون دائماً خطيراً، ولكن يمكن أن يسبب في بعض الأحيان مضاعفات صحية حادة لكل من الأم والطفل.



اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل منها السمنة

اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل

وفقا للمعهد الوطني الأمريكى للقلب والرئة والدم، هناك العديد من الأسباب المحتملة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وتشمل هذه الأسباب ما يلى:

- زيادة الوزن أو السمنة، حيث قد تؤدي خيارات نمط الحياة غير الصحية إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وتعتبر زيادة الوزن أو السمنة، أو عدم البقاء نشطاً، عوامل خطر رئيسية لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

- الكسل وعدم النشاط وقلة الحركة من ضمن اسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

-التدخين.

-شرب الكحول.

-الحمل لأول مرة، فالنساء فى الحمل الأول أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك فرصة ليقل هذا الأمر في حالات الحمل التالية مع الزوج نفسه.

-تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.

-الحمل بتوأم.

- تقدم المرأة الحامل فى العمر (أكثر من 40 عاماً)، حيث يعتبر سن الأم عاملاً أيضاً، حيث تكون النساء الحوامل فوق سن الأربعين أكثر تعرضاً للخطر.

- التكنولوجيا المساعدة فى الإنجاب (مثل IVF أو أطفال الأنابيب) قد تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ووفقاً للجمعية الأمريكية للطب التناسلي، فإن استخدام تقنيات مساعدة (مثل IVF) أثناء عملية الحمل يمكن أن يزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة الحامل.



اسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل منها الوراثة

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم عند الحامل

-يمكن تقليل عوامل الخطر الشائعة لارتفاع ضغط الدم، مثل البدانة وتاريخ ارتفاع ضغط الدم، من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وأثناء الحمل، لا بد أنكِ ستكسبين بعض الوزن، لذا من المستحسن أن تتشاور الحوامل مع الطبيب لتحديد هدف زيادة الوزن الذي يجعلهمن يتمتعن بصحة جيدة.

-يؤكد المعهد الأمريكى للقلب والرئة والدم أنه من المهم اتخاذ خطوات لتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، بالابتعاد عن التدخين وشرب الكحول، وكلاهما معروف بزيادة ضغط الدم.

-يسبب الحمل تغيرات هرمونية ، بالإضافة إلى التغيرات النفسية والجسدية. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد ، مما يمكن أن يجعل ارتفاع ضغط الدم أكثر صعوبة في إدارته، جرّبى تقنيات تقليل الإجهاد والتوتر مثل اليوجا والتأمل.