اضرار زيت الخروع للرموش

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زيت الخروع هو أحد الزيوت الطبيعية المفيدة للإنسان و له العديد من الاستخدامات ، و لكن على الرغم من فوائدة الكثيرة إلا أن له تأثير سلبي على صحة الإنسان في بعض الأوقات .

زيت الخروع

الخروع هو نوع من النباتات يتبع للعائلة الفربيونية ، تحوي بذرة الخروع على 50% من الزيت ، و الذي يسمى بزيت الخروع ، و يتم استخدامه كمكون في مستحضرات التجميل و الأدوية و غيرها ، و في المجال الطبي بشكل كبير ، و بعض الأشخاص يستخدمونه لإطالة الرموش .

فوائد زيت الخروع

يساعد زيت الخروع في منح البشرة و الساقين النعومة اللازمة لهما ، كما يساهم في تقوية الأظافر ، و يزيل البقع الداكنة و السوداء من الجسم ، و يساهم بشكل كبير و فعال في تغذية الشعر و المحافظة عليه من التساقط و تقويته من الجذور ، و يحافظ زيت الخروع على الرموش من التساقط و يقويها و يكثفها ، كما يعمل على إطالتها بشكل سريع ، و يعطي الليونة و اللمعة الطبيعية للشفاه ، و يساهم في ليونة المعدة و سرعة الهضم و يحمي من الإمساك ، و على الرغم من كل هذه الفوائد إلا أن له بعض الأضرار أيضًا .

مخاطر زيت الخروع على الرموش

– يتسبب زيت الخروع في العديد من الأضرار للعين عند وضعه على الرموش ، و تلك المخاطر تتمثل في زيادة الحساسية حول العينين ، و حدوث الجفاف الزائد حول العينين ، و يمكن أن يُؤثر استخدامه فترة طويلة من الزمن على الرؤية بسبب تجفيفه للعين ، و لذلك يُنصح بالتقليل من وضع زيت الخروع حول العين ، و في البداية يمكن تجربته لمعرفة آثاره الجانبية على العين و الوجه .

– و قد أشارت بعض الأبحاث إلى أن دخول زيت الخروع إلى العين قد يؤدي بنسبة كبيرة إلى تهيجها ، و التهابها ، و لذلك بسبب المواد السامة التي يحتويها ، و في حالة تكرار دخول تلك المواد السامة في العين فإنها تسبب فقد الرؤية ، و التأثير في الشبكية و إتلافها ، لذلك يجب أخذ الحيطة و الحذر عند استخدام زيت الخروع على الرموش للحفاظ على صحة العين ، و اتباع الطريق الصحيحة في استخدامه .

أضرار زيت الخروع بشكل عام

أشارت بعض الدراسات إلى أن زيت الخروع يحتوي على مواد سامة شديدة الخطورة وعند تناولها بشكل غير صحيح قد تؤدي إلى وفاة من يتناولها ، و لذلك يجب عدم تناوله لمن يعاني من الالتهابات كالتهاب الزائدة ، لأن ذلك يؤدي إلى عمله كمسهل ، كما يسبب زيت الخروع التقلص في المعدة و الغثيان و الإسهال و الإجهاد ، و لذلك يجب ألا يؤخذ بدون استشارة الطبيب .

الاستخدام الصحيح لزيت الخروع على الرموش

– في البداية يجب غسل الوجه جيدًا ، و خاصة عند منطقة العين ، و بعد ذلك يتم استخدام عصا الماسكارا ، و لكن يجب أن تكون نظيفة ، و نضع الزيت باستخدام الماسكارا من الزاوية أو الطرف الداخلي للعين ، و نغطي الرموش بشكل كامل بهذا الزيت ، و لابد أن يتم التخلص من الزائد منها حتى لا يصيب العين بالضرر ، و يطبق ذلك قبل النوم لمدة شهر على الأقل حتى يعطي النتيجة المضمونة في تقوية الرموش و حمايتها من التساقط .

– و يجب مراعاة عدم وجود أي مكياج على الرموش قبل تطبيق زيت الخروع عليه ، و يمكن أن تُغمس قطعة من القطن في كمية من زيت الخروع ، ثم تُمسح بها الرموش بحركة دائرية ، و يتم غسل العينان صباحاً بالماء ، أو باستخدام مزيل مكياج مناسب .