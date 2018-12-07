فوائد رياضة كمال الاجسام لصحتك النفسية والجسدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة كمال الأجسام من الرياضات التى لها فوائد صحية عديدة، بخلاف بناء العضلات القوية والمظهر الجذاب، فهناك فوائد صحية أبعد من ذلك نتعرف عليها فى هذا التقرير.

وبحسب موقع "Body building"، فإن كمال الأجسام هى أفضل رياضة عندما يتعلق الأمر بشكل جسمك الذى يجعله مناسبا ومتناسقا، وإليكم فوائد رياضة كمال الأجسام.



ما فوائد رياضة كمال الاجسام

فوائد رياضة كمال الأجسامتحسين الصحة الجسدية

-الوقاية من أمراض القلب، حيث إن كمال الأجسام يقلل من خطر تطور أمراض القلب التاجية، فمن خلال الانخراط في الأنشطة البدنية مثل تدريب الوزن مع تمارين الأيروبيك، فإن لديك فرصة أكبر لخفض ضغط الدم المرتفع وتقليل السمنة وخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وكلها عوامل خطر لمرض القلب.

-الوقاية من هشاشة العظام، حيث أن كمال الأجسام له تأثير صحي على العضلات والعظام والمفاصل، كما يحافظ على جسمك وعضلاتك قوية ومرنة، ويمكن أن يساعدك تدريب كمال الأجسام والوزن في منع الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.



فوائد رياضة كمال الاجسام لصحتك البدنية

تحسين الصحة النفسية

-كمال الأجسام وتمارين رفع الأثقال والتمرينات الهوائية يمكن أن تعزز عقلنا وصحتنا النفسية، حيث يمكن أن يساعد تدريب الوزن والأيروبيك في الحد من التوتر والقلق والاكتئاب.

-يمكن لممارسة كمال الأجسام تعزيز ثقتك بنفسك من خلال مساعدتك على تطوير صورة ذاتية إيجابية نتيجة للتغيرات في شكل الجسم عندما تبدأ في إنقاص وزنك أو تشعر بأن جسمك يصبح أصغر حجماً وأقوى وأفضل.

-يمكن أن يحسن كمال الأجسام وتدريب الأثقال والتمرينات الهوائية مزاجك ويساعدك على التعامل بشكل أفضل وأسهل مع المشاعر السلبية، ويمكن أن تحسن المزاج لأن هذا التمرين سيجعلك تشعر بالارتياح، حيث تطلق هذه التمارين هرمون "الأندروفين" وهو مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على المزاج.

-وممارسة كمال الاجسام تساعدك على النوم بشكل أفضل ، وتعمل على الحد من التعب والتوتر النفسي.



فوائد رياضة كمال الاجسام لصحتك النفسية

تقليل الضغط العصبى والتوتر

تعمل رياضة كمال الأجسام على تقليل التوتر والقلق الذى يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية والنفسية، ومن الآثار السلبية للتوتر:

-الضغط يسبب التفكير السلبي.

- يأخذ الضغط الكثير من طاقتنا البدنية والعقلية.

-الضغط النفسى يدمر الاستمتاع بالحياة.

-يقلل الضغط من القدرة على التركيز.

والأعراض الجسدية قد تشمل الصداع، آلام العضلات ، ألم الصدر، زيادة الوزن أو فقدان الوزن وغيرها.



رياضة كمال الاجسام تحميك من الزهايمر

كمال الأجسام تحميك من الزهايمر

-يمكن أن يساعدك كمال الأجسام وممارسة تمرينات الوزن والتمرينات الهوائية على حماية تفكيرك وذاكرتك وتعمل على الوقاية من مرض الزهايمر مع التقدم فى السن.

-إن تمرينات الوزن والتمرينات الهوائية تجعل الدم يتدفق للمخ ويحتاج دماغك إلى الكثير من الدم لكي يعمل بشكل صحيح. ويساعد تدفق الدم السليم على الحفاظ على عقلك كى يعمل بشكل صحيح.

-كما يمكن أن يحافظ على مهاراتك في التفكير والتذكر والتخطيط في العمل.



فوائد رياضة كمال الاجسام عديدة منها علاج الاكتئاب

التخلص من الاكتئاب

يمكن لتدريب الوزن والتمرينات الهوائية علاج الاكتئاب بشكل طبيعي، حيث أن هذه التمارين تقوى الثقة بالنفس وتزيد من احترام الذات، وتحسن صحتك وجسمك، وترفع مزاجك، وتقلل من التوتر والإحباط، وتحسن أنماط نومك، وتشغل عقلك من المخاوف والأحداث والحالات الصعبة، وتساعدك على التحكم في حياتك.

تحسين التركيز

كمال الاجسام والوزن والتمرينات الهوائية تحسن مستوى الطاقة الخاصة بك، حيث يحتاج عقلك إلى طاقة ذهنية حتى تتمكن من التركيز والتركيز بشكل أفضل.