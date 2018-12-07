وصفات بالملح تساعد على حرق الدهون ونحت الجسم

يمكن حرق الدهون وخسارة الوزن من خلال القدمين. فهما جزء مهم من الجسم وتؤثران عليه بشكل كبير. ولهذا من المفيد تحضير خلطات طبيعية لنقعهما تساهم في تنقية سائر الأعضاء من السموم ومنع ظهور السيلوليت أيضاً. ومن هذه الخلطات، خلطة الملح البحري وبيكربونات الصودا وخلطة الملح الإنكليزي والطين وخلطة الماء وبودرة الزنجبيل.

خلطات لنسف الدهون وتنظيف الجسم

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك ومن النتائج التي يؤدي إليها ذلك مثل ظهور السيلوليت، ننصحك بأن تطبقي إحدى هذه الوصفات الـ3:

وصفة الملح البحري وبيكربونات الصودا

لتطبيق هذه الخلطة تحتاجين إلى كوب من الملح البحري وكوب من الملح الإنكليزي وكوبين من بيكربونات الصودا. إمزجي كل المكونات في وعاء كبير مع الماء الساخن. أضيفي بضع نقاط من خلاصة اللافندر. أخلطي جيداً ثم انقعي قدميك في الخليط لمدة 20 دقيقة.

وصفة الملح الإنكليزي والطين

تساعد هذه الوصفة أيضاً على حرق الدهون والتخلص من علامات السيليوليت المزعجة. ولتطبيقها، ذوبي نصف كوب من الملح الإنكليزي في وعاء كبير يحتوي على الماء الساخن. أضيفي القليل من زيت نبات سان جون الذي تجدينه في المتاجر المتخصصة. حرّكي المكونات جيداً. وفي وعاء على حدة إمزجي نصف كوب من الطين مع القليل من الماء وأضيفي هذا المزيج إلى المزيج الأول. إنقعي قدميك فيه لمدة 20 دقيقة.



وصفة بودرة الزنجبيل والماء الساخن

ذوبي ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل في وعاء كبير يحتوي على الماء الساخن مع كوبين من ماء الأوكسيجين. أتركي المزيج يرتاح لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك إنقعي قدميك لمدة 25 دقيقة.

وصفة أوراق القراص

أسكبي في وعاء كبير كمية مناسبة من الماء المغلي على أوراق قراص جافة (تجدينها في المتاجر المتخصصة). أتركيها لمدة ساعة. صفّي الماء وبعد ذلك أضيفي نصف كوب من الملح الإنكليزي والملح البحري وكوب من بيكربونات الصودا. إنقعي قدميك لمدة 30 دقيقة.

حاولي أن تكرري هذه الوصفات يومياً لتتمكني من حرق دهون جسمك وخسارة الوزن بأسرع مما تتصورين.