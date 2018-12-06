شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبنى عضلاتك.. اعرف تاكل إيه ومتاكلش إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء العضلات من الأشياء التى يسعى إليها الكثير من الناس، خاصة الأشخاص الرياضيين، وهناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة ببناء العضلات، منها أن قوة العضلات ترتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان والقلب وأمراض الكلى، فضلا عن العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.

من خلال هذا التقرير نتعرف على أهم الأكلات التى يجب أن تتناولها والأكلات التى يجب أن تبتعد عنها لتساعد على بناء عضلاتك، بحسب موقع "Health line".

تناول الأطعمة المناسبة بكميات مناسبة يوفر لعضلاتك العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للتعافي من التدريبات الرياضية وزيادة حجم العضلات وقوتها، وكذلك فإن استهلاك الأطعمة الخاطئة أو عدم استهلاك ما يكفي من الأطعمة الصحيحة له نتائج سلبية.





أغذية يجب التركيز عليها لبناء العضلات

وتشمل الأطعمة التي يجب تناولها لبناء عضلاتك.

-اللحوم والدواجن والأسماك: اللحم البقرى، صدور الدجاج، سمك السلمون، البلطي وسمك القد.

- منتجات الألبان: الزبادي والجبن والحليب قليل الدسم.

- الحبوب: الخبز والمكسرات والشوفان والكينوا والفشار والأرز.

- الفواكه: البرتقال، التفاح، الموز، العنب، الكمثرى، الخوخ، البطيخ والتوت.

- الخضراوات النشوية: البطاطس والذرة والبسلة والفاصوليا الخضراء.

-الخضراوات: بروكلي، سبانخ، خضار سلطة خضراء، طماطم، فاصوليا خضراء، خيار، كوسة، الفلفل، عيش الغراب.

-البذور والمكسرات: اللوز والجوز وبذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان والفول السودانى.

- البقوليات: الحمص والعدس والفاصوليا البيضاء والفاصوليا السوداء.

الزيوت: زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان وزيت الأفوكادو.



اطعمة لبناء العضلات

أطعمة يجب الابتعاد عنها لبناء العضلات

هناك أطعمة يجب أن تبتعد عنها لتساعدك على بناء العضلات :

-السكريات: تقدم الكثير من السعرات الحرارية وقليل من العناصر الغذائية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة تشمل الحلوى والكعك والدونات والآيس كريم والكعك والمشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية.

-الأطعمة المقليّة: مثل: الأسماك المقلية والبطاطس المقلية وحلقات البصل وشرائح الدجاج والجبن المقلية.



الفول السودانى من الأطعمة التى تعطيك الطاقة وتبنى العضلات

أطعمة تجنبها قبل الذهاب إلى صالة الجيم

يجب أن تتجنب بعض الأطعمة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية التي يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتتسبب في اضطراب المعدة أثناء التمرين، وتشمل هذه الأطعمة ما يلى:

-الأطعمة الغنية بالدهون: اللحوم عالية الدسم، الزبدة والصلصات الثقيلة.

-الأطعمة الغنية بالألياف: الفاصوليا والخضروات الصليبية مثل البروكلي أو القرنبيط.

-المشروبات الغازية.