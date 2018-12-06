أميركية تعترف بخنق شريك حياتها بـ"جلوسها ببطنها على رأسه"

اعترفت الأميركية ويندي توماس، بأنها خنقت شريك حياتها بـ"جلوسها ببطنها على رأسه حتى فارق الحياة".

وذكر موقع "GoErie.com" الإخباري أن محكمة في ولاية بنسلفانيا في أميركا هي التي تنظر في قضية جريمة القتل من الدرجة الثالثة، والتي حصلت في مارس/ آذار الماضي.

وتزن ويندي توماس البالغة من العمر 44 عاما نحو 133 كيلوغراما، وتشاجرت مع شريك حياتها، كينو باتلر، الذي يزن 57 كيلوغراما، وضربت توماس باتلر بداية برجل الطاولة، وجرحت يده بسكين، وختمت توماس هجومها الشرس بوضع بطنها السمين فوق رأسه.

وطعن المدّعي العام بهذه الرواية، مشيرا إلى أن الإصابات العديدة برجل الطاولة التي تركت آثارها على رأس الضحية تثبت رغبة توماس بإيذاء شريك حياتها.

وأعلن القاضي أن توماس متهمة بجريمة قتل من الدرجة الثالثة، وستواجه حكما بالسجن من 18 إلى 36 عاما، ويعتمد طول المدة على سلوكها، وسيتم النطق بالحكم النهائي بجريمة القتل في أواخر الشهر الجاري.