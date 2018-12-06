شكرا لقرائتكم خبر عن عدم نظافة الأسنان قد يرفع ضغط الدم عند السيدات بنسبة 20%.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تنظيف الأسنان قد يقي من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التى أجريت على أكثر من 36500 امرأة مسنة، أن أولئك الذين فقدن أسنانهن أكثر عرضة بنسبة 20٪ لتطور ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون من جامعة بافالو في نيويورك أن تحسين نظافة الأسنان يقلل من خطر حدوث اضطراب ارتفاع ضغط الدم الخطير الذى يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية ، والسكتات الدماغية ، والخرف وغيرها من الأمراض المميتة، ويؤثر على أكثر من ربع البالغين.

وأحد التفسيرات المحتملة للارتباط هو أن الناس الذين يفقدون أسنانهم قد يغيرون وجباتهم الغذائية إلى أطعمة أكثر ليونة وأكثر معالجة، لذلك فإنهم يمضغون أقل ويقل تدفق الدم.

وقال كبير الباحثين البروفيسور "جان ويندى" من جامعة بافالو في نيويورك، إن الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن فقدان الأسنان يؤدي إلى مضغ أقل مما يقلل من تدفق الدم.

وأضاف الباحثون أن سوء نظافة الأسنان تم ربطها بمجموعة من الأمراض المميتة بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، حيث إن البكتيريا الموجودة في اللثة يمكنها الدخول إلى مجرى الدم والانتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم مما يسبب الالتهاب.