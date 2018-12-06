انت الان تتابع موضوع طرق شد الجسم بعد الرجيم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتعرض الجسم بعد فقدان الوزن بكميات كبيرة لفقدان الوزن ويختلف الترهل من جسم إلى جسم، بحسب كل من مرونة الجسم والسن وعدد الكيلوجرامات المفقودة ومدة حمية الجسم، وقد تكون الحميات المتوازنة أثناء عملية الرجيم هي الأفضل من الحميات السريعة، فعلينا الحرص على تناول العدد المناسب من السعرات الحرارية لفقد الوزن بصورة تدريجية.

الأسباب الأساسية لترهل الجسم بعد الرجيم

الضعف في مرونة الجلد يؤدي إلى ظهور الجلد الزائد بعد الرجيم ويجعل من الصعوبة ارتداء بعض الملابس أو ممارسة الرياضة أو انخفاض الثقة بالنفس أو وصول الأمر لدرجة الاكتئاب، فهي حالة تؤثر على الصحة العقلية والبدنية على السواء.

الجلد الأكبر في السن يتعرض للترهل أكثر من الجلد الصغير في السن، وبالتالي لا يعود إلى الوضع الطبيعي بعد الرجيم، ومما يساعد على ترهل الجلد التدخين أو السن أو التعرض لأشعة الشمس أو التغذية الغير صحيحة أو بعض المؤثرات الوراثية.

الألياف المرنة الموجودة في الجلد تساعد على عودته مرة أخرى للحجم الطبيعي في الصغر وأثناء عملية النمو، ولكن عند زيادة الوزن فالألياف المرنة تتأثر بهذه الزيادة فلا يعود الجلد إلى الحجم الطبيعي بعد الرجيمز

الطرق الطبيعية لشد الجسم بعد الرجيم

استخدام الكريمات من أجل شد الجسم لأنها تحتوي على الإيلاستين والكولاجين بكميات وفيرة لا يستطيع الجلد على امتصاصها، وبالرغم من أن الكريمات تعطي التأثير المؤقت لشد الجسم إلا أنه مساعد على المدى البعيد.

الحرص على تناول العناصر الغذائية المرطبة للبشرة والهامة لإنتاج الكولاجين مثل الماء فهو يرطب الجلد ويجعله أكثر نضارة، ومما يساعد في مرونة الجسم تناول الأغذية المحتوية على أوميجا 3، وكذلك تناول فيتامين ج المساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس وفي تعويض الكولاجين، ونرى أن البروتين من الأغذية المساعدة في بناء الكولاجين والحفاظ على رطوبة البشرة.

مما يزيد من الإيلاستين والكولاجين تناول بعض المكملات الغذائية مثل خلاصة الخميرة وبروتين الصويا والسبيرولينا وكلها من المواد المساعدة لشد الجسم بعد التخسيس.

استخدام زيت اللوز عن طريق تدليك الجلد المترهل مما يساعد في شد الجلد وتنعيمه، وزيت الخروع يشد الترهل عند استخدامه مع القليل من عصير الليمون وتدليك البشرة كل يوم، وصنع بعض الماسكات للبشرة يعطي نتائج في وقت قصير.

الحرص على ممارسة الرياضة للتخلص من الترهل ومن أهم التمارين تمارين القوة فهي تساعد على تماسك العضلات ونمو النسيج تحت الجلد المترهل مما يؤدي إلى شد الجلد المترهل، وتمارين السباحة لها الأهمية الكبرى في شد الجلد، إلى جانب الحرص على تمارين الوزن ووضع جدول لممارستها ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وفي كل الأحوال علينا بشرب كميات كبيرة من الماء أثناء التمارين.

الطرق الطبية لشد الجسم بعد الرجيم

عملية شد الجسم بعد الرجيم وهي عملية صالحة لكل أجزاء الجسم سواء الأفخاذ أو البطن أو الوجه والرقبة أو الذراعين وغيرهم من الأعضاء المترهلة، والعملية تقوم على إزالة طبقات الجلد المترهل وتنظيم الأنسجة أسفله للوصول إلى التناسق والنعومة بقدر الإمكان.

عند ظهور الترهل في منطقة البطن يلجأ الأطباء إلى ما يعرف ب ((رأب البطن )) وهى الجراحة التجميلية القائمة على شد كل الجلد والعضلات بمنطقة البطن، أو اللجوء إلى إزالة طبقات الجلد الزائدة دون الحاجة إلى شد عضلات البطن.

في بعض الحالات يلجأ الأطباء إلى استخدام الموجات فوق الصوتية على الرغم من الفاعلية الضعيفة ولكن هي الأفضل في حالة إصابة المريض ببعض الأمراض المانعة لإجراء العمليات الجراحية.

التكلفة الطبية لعمليات شد الجسم

التكلفة تكون متوقفة على بعض العوامل الهامة ولابد من الحرص على فهمها قبل الإقدام على مثل هذه العمليات:-

المكان اللازم لإجراء العملية، وعدد الأطباء القائمين على العملية، والأجزاء المراد عمل الشد لها، معرفة مقدار الجلد الزائد أو المترهل، ومن أهم العوامل الحالة الصحية للشخص.