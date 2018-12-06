شكرا لقرائتكم خبر عن لو عيان على طول.. نصائح للحفاظ على صحتك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يصاب بنزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء باستمرار، لذا فإن هناك بعض الخطوات التى يمكنك اتخاذها لحماية صحتك فى فصل الشتاء، بحسب موقع "Net doctor" نتعرف عليها فى السطور التالية..



الحفاظ على صحتك فى الشتاء

نصائح للحفاظ على صحتك فى الشتاءاحصل على فيتامين د من الطعام والمكملات الغذائية مع غياب أشعة الشمس

فيتامين (د) مهم للحفاظ على عظامنا وعضلاتنا صحية ويتم صنعه في المقام الأول عن طريق تعرض بشرتنا لضوء الشمس، ولكن خلال أشهر الشتاء لا يحتوي ضوء الشمس على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية لإعطاء فيتامين د ويجب أن نعتمد على الحصول عليها من الغذاء والمكملات الغذائية.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والبيض، ولكن بما أن هناك كمية صغيرة من فيتامين د موجودة في هذه المنتجات، فمن المستحسن تناول المكملات الغذائية خلال فصل الشتاء، بهدف تناول 10 ميكروجرام في اليوم.



المشروبات الدافئة

عالج نفسك من اكتئاب الشتاء

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، المعروف أيضًا باسم "اكتئاب الشتاء"، وأعراضه انخفاض المزاج والتهيج والتعب، ومن أجل تحسين أعراض الكآبة الشتوية، يمكنك ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة في اليوم، خاصة في منتصف النهار والجلوس بالقرب من النوافذ عندما يكون ذلك ممكنا.

يمكنك أن تفكر أيضاً في طلاء منزلك بألوان مبهجة قد تساعد في تحسين نفسيتك، علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن البقاء دافئاً يمكن أن يقلل من أعراض الحزن والاكتئاب، لذا ارتدي الكثير من الطبقات والقفازات والأوشحة وشرب المشروبات الساخنة.

اغسل يديك دائماً

أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي غسل يديك بانتظام، حيث تنتشر 80٪ من الأمراض المعدية باللمس، ويجب أن تغسل يديك بالماء والصابون مع تشبيك الأصابع لمدة 45 ثانية تحت الصنبور.



تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C

تناول المكملات الغذائية

يمكنك تناول مكملات الزنك، حيث تشير الدراسات إلى أن الزنك يمكن أن يسرع من الشفاء من البرد ويقلل من حدة الأعراض إذا تم أخذها خلال 24 ساعة من بدءها، كذلك يمكنك زيادة كمية فيتامين C التى تتناولها، من خلال الفواكه والخضروات الغنية به، مثل: البرتقال والفلفل الرومى والليمون وغيرها.



الليمون

احصل على تطعيم الأنفلونزا الموسمية

يمكنك تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية لحماية نفسك من الإصابة وتقليل معدلات الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا.