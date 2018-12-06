كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 07:16 مساءً - يعد المانجو من الفواكه حلوة المذاق والمحببة للكبار والصغار، ويُعرف بفوائده الصحية الكبيرة، خاصة للحوامل.

هذه ما أكدته بتول عبدالكريم، اختصاصية التغذية، التي تحدثت أيضاً عن الكمية الموصى بها للحامل.

مفيدة لكن باعتدال

المانجو من الفواكه المهمة جداً لتغذية الحامل، لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة لها ولجنيها، فهو مصدر كبير للطاقة، وغني بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك وفيتامينات A وC وB6، والحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي للحامل مكتملاً، لكن على الحامل ألا تتناول كميات كبيرة من المانجو، كما هو الحال مع كثير من المواد الغذائية، التي تؤدي زيادة استهلاكها إلى ضرر كبير بها، وينسب بعض العلماء المانجو إلى الفواكه عالية الحرارة خلال الحمل" ثيرموجينيسيس فود"، لأنه يعمل على رفع حرارة الجسم، مثل الزنجبيل، والفلفل، ويحتاج إلى طاقة عالية لهضمه، ومن المهم جداً أكله فقط في موسمه، وأن يكون ناضجاً بشكل طبيعي لتجنب احتوائه على عناصر كيميائية مضرة بصحة الجنين.

الكمية الموصى بها

لا يجوز، مهما كانت الظروف، أن تتعدى الحامل مقدار حبة واحدة من المانجو خلال اليوم، وتحتاج إلى العناصر الغذائية الموجودة في المانجو في الثلث الأخير من الحمل "الشهر السابع والثامن والتاسع".

فوائد المانجو للحامل

- يزيد عدد كريات الدم الحمراء، ما يسهم في محاربة فقر الدم.

- حمض الفوليك الموجود في المانجو يساعد على نمو الجنين، ونمو جهازه العصبي ودماغه.

- يحتوي على الألياف الضرورية للتخلص من الإمساك الذي يسببه الحمل.

- يحتوي على فيتامين "أ" الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما يثري العيون والجهاز العصبي أيضاً.

- يخفف، أو يمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناه بالمغنيسيوم.

- يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على الحفاظ على توازن الجسم السائل، وهو أمر مهم بشكل خاص أثناء الحمل بسبب تراكم السوائل في الأطراف السفلية.