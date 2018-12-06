مدينة حلب السورية تسجل أول حالتا وفاة بإنفلونزا الخنازير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 04:06 مساءً - سجلت في مدينة حلب أمس الأربعاء حالتا وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير (ما يعرف بـ H1N1 ) إحداهما لطفل.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر في وزارة الصحة قوله إن الوباء بدأ بالانتشار خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أنه “لا يزال في طور محدود”.

ولفت المصدر إلى أن الوقاية من هذا المرض تتم بالتوعية العامة فقط، كما أن وسائل العلاج متوفرة في جميع مشافي وزارة الصحة، وھي فعالة ومجانية.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا وصول شخص إلى أحد مشافي مدينة حلب مصاب بمرض إنفلونزا الخنازير.

ويعتبر وباء إنفلونزا الخنازير أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات إنفلونزا تنتمي لنوعية “ورثوميكسوفيريداي” التي تؤثر غالبا على الخنازير.

وتشبه أعراض وعلامات إنفلونزا H1N1 عند البالغين، أعراض وعلامات سلالات الإنفلونزا الأخرى، من حمى وسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداده وإسهال وغثيان واحمرار العيون وآلام في الجسم وصداع يرافقه إرهاق، أما عند الأطفال فمن أبرز أعراضه التنفس السريع وانعدام الشهية وارتفاع الحرارة.