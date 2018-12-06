شكرا لقرائتكم خبر عن فى السقعة.. خمس حيل سحرية عشان ماتلقطش برد وتحمى نفسك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الطقس البارد، وفى تلك الأجواء الشتوية، يطل علينا شبح العدوى بالبرد والأنفلونزا ليفسد كل اللحظات الهادئة التى نحاول اقتناصها فى فصل الشتاء، وبالتزامن مع تحذيرات الأرصاد من الأجواء الباردة تلك الأيام، فعليك أن تكون أكثر حرصا على تجنب العدوى، والبعد عن منابع الأنفلونزا والبرد، فيوضح تقرير نشر بموقع webmed الطبى، أن عليك الاهتمام بتطبيق 5 نصائح سحرية تقيك عدوى البرد، وتجعلك بمنأى عن هجماته.



البرد

اغسل يديك طوال الوقت وجففها جيدا

تبدأ النصائح بضرورة اهتمامك بغسيل يديك على مدار اليوم، وكلما سنحت الفرصة، لأن ذلك يقيك من نسبة كبيرة من عدى البرد والأنفلونزا من شخص مريض، اغسل يديك جيدا بالصابون وابقه على يديك أكثر من عشرين ثانية، ثم اغسلها وجففها جيدا فى كل مرة.



البرد

ابتعد عن المرضى قدر الإمكان

احرض على تواجدك الدائم فى أماكن مفتوحة، وابتعد تماما عن التعامل مع شخص مريض بالأنفلونزا، وكن محافظا على مصدر للتهوية فى المكان الذى يجمعك به.

تجنب تبادل أدواتك الشخصية والطعام والشراب

تجنب قدر الإمكان تبادل أدواتك الشخخصية أو طعامك وشرابك مع الغير، خاصة المرضى منهم، وذلك للبعد عن منابع العدوى المتوقعة بالبرد والأنفلونزا.

تناول طعام ومشروبات صحية

الطعام الصحى غير الدسم والمشروبات الصحية الدافئة العشبية تقيك من أعراض البرد والأنفلونزا، ودون شك تعزز مناعتك ضد العدوى عن غيرك من الأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة، لذا أكثر من تناول الخضروات والفاكهة.

نظف منزلك ومكتبك

نظف محيطك ومكانك على الدوام، فتراكم بقايا الطعام والغبار يسبب الكثير من المشكلات المناعية، ويجعل الجراثيم والبكتيريا فى بيئة ثرية، ما يساعد على نقل العدوى إليك بشكل أسهل.