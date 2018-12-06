شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز السيريك.. 5 أسئلة وإجاباتها عن الجهاز الجديد فى علم صناعة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الأسنان أصبح من المشاكل الكبيرة التى تؤرق أصحابها خاصة لما للأسنان من أهملية كبيرة فى عمليات تقطيع الطعام وصعوبة المضغ وخلاف ذلك من المشاكل المعروفة المصاحبة لعملية تركيب الأسنان، ودائما كان يراود الأشخاص المصابين بفقدان فى أسنانهم العديد من التساؤلات المهمة حول التركيبات وهل تؤدى نفس النتائج التى تؤديها الأسنان الحقيقية والأصلية، فضلا عن المخاوف الكثيرة التى كانت تصاحب عمليات الأسنان من الأصابة بالأمراض بسبب الادوات الطبية وكذلك طول مدة عملية التركيب مع وجود نسبة من المخاطر قد تؤدى فى النهاية إلى فشل التركيبة.

وفى هذا الإطار التقى ”الخليج 365” الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى جراحة الوجه والفكين وعلاج الأسنان بمركز "change me" للوقوف على أحدث الأساليب الطبية والتقنيات الحديثة فى مجال تركيبات الأسنان وهل أن العملية أمنة طبيا أم لا وغيرها من التساؤلات التى تدور فى ذهن المقبلين على عمليات تركيب الأسنان.

س: فى البداية.. ما هى تركيبات الأسنان؟

تقول الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى جراحة الوجه والفكين بمركز "change me" أن تركيبات الأسنان الهدف منها تعويض الأسنان التى فقدت للمريض مهما كانت أسباب الفقد سواء الكسر أو السقوط أو تسوس ،مؤكدة أن التركيبات يتم بها أيضا ترميم الأسنان المكسورة ومعالجة جذورها حتى تؤدى وظائفها بشكل كامل وبدون ألم للمريض.

س: ما هى أحدث الأساليب والتقنيات الطبية المستخدمة فى مجال تركيبات الأسنان؟

تجيب الدكتورة دينا إبراهيم أخصائى جراحة الوجه والفكين، أن جهاز "السيريك" أحدث وأسرع الأجهزة الطبية التى تستخدم فى مجال تصنيع التركيبات التجميلية للأسنان، حيث إنه مع استخدام "السيريك" وظهور هذه التنقية الحديثة للطب يمكن خلال زيارة واحدة للطبيب أن يتم عمل تركيبة الأسنان.

س: ما هو الذى يميز جهاز "السيريك" عن أى جهاز آخر فى مجال تركيب الأسنان؟

تؤكد الدكتورة دينا إبراهيم أن هناك العديد من المميزات التى يتسم بها جهاز " السيريك" فى مجال تركيب الأسنان، اذ أن يجنب المريض والطبيب العديد من المشاكل التى كانت مرتبطة بعمليات تركيب الأسنان ومنها طول المدة ومشاكل تتعلق بحجم الأسنان ، حيث أنه مع استخدام هذه التقنيه التى تعتبر أحدث وأسرع وسيلة لصناعة الأسنان يمكن تركيب الأسنان خلال 20 دقيقة وبدقة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جهاز السيريك ، خاصة وان الجهاز يقوم بالتصميم والتصنيع من خلال التقاط صور فوتوغرافية عالية الجودة والدقة وإرسالها إلى برنامج السيريك المتصل بجهاز الكمبيوتر فى نفس المكان،حيث أن الجهاز يظهر كافة تفاصيل السنة ودراسة حجم مقاسات ولون الأسنان ويحدد مقاسات الأسنان المقابلة ، كما أن الجهاز يقوم أيضا بعرض اقتراحات لتصميم الأسنان على الشباب بصورة 3d وكل ذلك خلال جلسة واحدة.

س: هل استخدام جهاز السيريك فى عملية صناعة الأسنان أمن طبيا؟

تقول الدكتورة دينا إبراهيم أن جهاز السيريك أمن طبيا ومعترف به عالميا ، كما أنه يساعد المريض والطبيب فى اختيار التصميم للوصول إلى النتيجة النهائية للسنة المراد تركيبها واختيار اللون أيضا وكل ذلك بواسطة الكمبيوتر حيث يتم تصنيع الأسنان أمام المريض داخل العيادة خلال 20 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أن الجهاز قضى على مشاكل الماضى حيث قديما كنا نحتاج إلى 7 جلسات لمده 3 اسابيع لحل مشاكل الاسنان المكسوره ومشاكل اللثه والتسوس حيث يتم تصوير السنة وطبعها وإرسالها للمعمل ثم القيام بعملية التصنيع وفى النهاية قد نجد بعض الاختلافات فى المقاسات.

س: هل يستخدم جهاز السيريك فى عمليات تصنيع الأسنان فقط؟

تجيب أخصائى جراحة تجميل الوجه والفكين بمركز "change me" أنه يمكن استخدام جهاز السيريك فى عمليات زراعة الأسنان وتصنيع التركيبات الثابتة والمتحركة وتركيب فينير الأسنان وحشوات الأسنان وعمل عدسات الأسنان.

وتختتم الدكتورة دينا إبراهيم اخصائى جراحة تجميل الوجه والفكين بمركز "change me" حديثها إلى الخليج 365، بالتأكيد على أن استخدام جهاز السيريك شهد انتشار كبيرا وواسع فى مصر خلال الفترة الماضية خاصة وأنه أسعار مناسبة مقارنة عن متوسط الأسعار المتعارف عليها إقليميا لنفس الاجراءات التى يقدمها الجهاز.





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