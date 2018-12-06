شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. هل جودة الحيوانات المنوية تكون أفضل فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتأثر جودة الحيوانات المنوية بين الصباح والمساء؟ سؤال غريب نوعا ما لكن تم طرحه طبيا وللتوصل لإجابة مناسبة له من خلال عدة دراسات علمية، حيث أكدت بعض الأبحاث أنه قد تكون الحيوانات المنوية أكثر قوة فى الصباح، لكن دراسات أخرى تشير إلى أنها أكثر قوة فى فترة ما بعد الظهر، وفقا لما ذكره موقع "Babycentre" البريطانى.

لكن اجتمع العلماء على أن الاختلاف الذى قد يحدث فى عدد الحيوانات المنوية بين أوقات اليوم قد لا يفرق كثيرا فى تأثيراتها على الخصوبة، فعلى سبيل المثال، تخيل أن عدد الحيوانات المنوية لديك قد انخفض من 87 مليونا فى الصباح عن 86 مليونا فى المساء، يبدو هذا هبوطًا كبيرًا فى العدد، حيث إنه نقص فى مليون حيوان منوى إلا أنه فى الواقع انخفاض نحو 1% فقط من إجمالى الرقم الموجود.

فبدلا من القلق بشأن الوقت من اليوم الذى يجب فيه ممارسة العلاقة الزوجية، يجب التركيز على وجود نمط حياة صحى من خلال:

- تقليل تناول الكحول.

- تجنب التدخين وحاول الإقلاع عنه فى حال كنت مدخن.

- تناول نظام غذائى متوازن ومتوازن.

- الحفاظ على وزن صحى.

- الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.

- ممارسة الجنس بانتظام بشكل مثالى كل يومين أو ثلاثة أيام.