شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. "الثلث الضائع"..أرقام صادمة عن إهدار الطعام فى زمن المجاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأسباب كثيرة، سقطت العديد من الدول فى شبح المجاعة، سواء بسبب تغييرات مناخية أثرت بدورها على الحاصلات الزراعية لهذه الدول، أو لحروب ونزاعات أهلية وغير ذلك، مما أدى لمعاناة الكثيرين من ندرة الطعام، إلا أن هناك أسبابا أخرى تزيد من أزمة قلة الطعام، ألا وهى الإهدار. ـ 1/3 طعام العالم يتم إهداره لأسباب مختلفة. ـ 1.3 مليار طن كمية الطعام التى يتم إهدارها. ـ 680 مليار دولار قيمة الطعام المهدر فى الدول الصناعية. ـ 310 مليارات دولار قيمة ما يتم إهداره بالدول النامية. - تبدد الدول الصناعية والنامية تقريبا نفس الكميات من الطعام: 670، و630 مليون طن على التوالى. - تمثل الخضروات والفاكهة أعلى معدل للطعام المهدر ـ سوء التخزين أبرز أسباب إهدار الطعام فى دول العالم الثالث، بخلاف خلل عمليات نقل الحاصلات. ـ تهدر الولايات المتحدة بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية طعاما يقدر بـ160 مليار دولار سنويًا - تهدر دول الاتحاد الأوروبى 22 مليون طن من الطعام سنوياً - فى فرنسا يلقى المواطن ما بين 20 و30 كيلو جرامًا من المواد الغذائية بصندوق القمامة دون استهلاكها - يعادل الطعام المهدر والمفقود ما يقرب من 3.3 مليون طن من الكربون.

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