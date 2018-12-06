ما هو وزن الجنين في الشهر الثامن من الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 01:17 مساءً - لماذا نسأل عن وزن الجنين في الشهر الثامن من الحمل؟، وهل لهذا الشهر خصوصية دون الأشهر الثلاثة التي تمثل الثلث الأخير من الحمل؟

الدكتورة منتهى جميل، اختصاصية النساء والولادة، تشير إلى ما يلي بهذا الخصوص:

الشهر الثامن من الحمل هو الشهر الذي يبدأ فيه الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل.

من المحتمل أن تتم الولادة في هذا الشهر ويعيش الجنين حياة طبيعية بعد ولادته لأن وزن يصل إلى ما يزيد عن الكيلو جرامين والنصف بقليل أي أنه يقترب من الوزن الطبيعي للمولود وهو ثلاثة كيلو غرامات.

في هذا الشهر ومع نهايته، يكون الجنين كامل النمو من حيث قدرته على التنفس، وكذلك خروج خصيتيه للخارج، ولذلك فهو جنين كامل النمو.

لذلك يكثر السؤال عن وزنه لأن نسبة الولادة في هذا الشهر تكون كبيرة، ويبقى السؤال هل سيعيش الجنين أم لا؟

من الخطأ الاعتقاد أنه في الشهر الثامن لا يعيش لأن نسبة حياته هي 99%.

وزنه في هذا الشهر ومع نهايته يكون مناسباً للحياة بدون حضانة صناعية إذا لم يكن يعاني من مشاكل في التنفس.