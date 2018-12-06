أسماء أولاد للعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 01:17 مساءً - مع مطلع العام الجديد 2019 الذي نتمنى أن يكون سعيداً، وسيكون كذلك وأنت تستقبلين فارسك الجديد، فهل اخترت له أجمل الأسماء الجديدة لهذا العام؟

نحن نساعدك ونقدم لك هذه الباقة من أسماء المواليد للعام الجديد:

لامي: الهواء وشجرة العلك.

نيار: شدة ضوء النار.

ثامر: الشجر المثمر.

أرغد: الخصيب والنامي.

آصف: هو الحاذق.

تليد: مجد قديم.

جروان: ابن الأسد.

داري: المتفهم العالم.

ذكير: من كان صاحب ذاكرة قوية.

رافل: المتبختر.

تقي: يتقى الله ويخافه.

جلوان: الواضح العالي.

حيان: بمعنى يحيى.

دالي: هو العنب الأسود.