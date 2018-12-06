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أسماء أولاد للعام 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 01:17 مساءً - مع مطلع العام الجديد 2019 الذي نتمنى أن يكون سعيداً، وسيكون كذلك وأنت تستقبلين فارسك الجديد، فهل اخترت له أجمل الأسماء الجديدة لهذا العام؟

نحن نساعدك ونقدم لك هذه الباقة من أسماء المواليد للعام الجديد:

لامي:  الهواء وشجرة العلك.

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نيار: شدة ضوء النار.

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ثامر: الشجر المثمر.

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أرغد: الخصيب والنامي.

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آصف: هو الحاذق.

تليد: مجد قديم.

جروان: ابن الأسد.

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داري: المتفهم العالم.

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ذكير: من كان صاحب ذاكرة قوية.

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رافل: المتبختر.

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تقي: يتقى الله ويخافه.

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جلوان: الواضح العالي.

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حيان: بمعنى يحيى.

دالي: هو العنب الأسود.

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أولاد للعام 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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