شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة البرد.. إزاى تحمى نفسك من نزلات الإنفلونزا ومشكلات البرودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس وعدم استقراره وزيادة فرصة تساقط الأمطار، والبرودة الشديدة فى الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض النصائح التى تقلل فرص الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة، ومنها:

- تناول 2 لتر من الماء يوميا، يزيد من مناعة الجسم، ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة.

- تناول كوب من الكاكاو يوميا قبل النوم يساعد على تقوية المناعة، ويحد من أمراض الشتاء، وأيضا يزيد من قدرتك على أخذ قسط كاف من النوم.

- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا، يرفع من مناعتك، ويقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.

- اهتم بتناول الأطعمة المصنوعة فى المنزل، وتجنب الأطعمة الجاهزة، وذلك لتقوية المناعة والحد من أمراض الشتاء.

- أكثر من الأطعمة الغنية بفيتامين "سى"، كالبرتقال والليمون والجريب فروت، فهى أطعمة جيدة لك فى فصل الشتاء، وتحميك من نزلات البرد.

- ممارسة الرياضة من أفضل النصائح التى يجب عليك القيام بها، خاصة المشى فى الهواء الطلق، لكن بعيدا عن الأيام التى بها موجات برد شديد.