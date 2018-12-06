شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتئاب الشتاء».. إليك أبرز الأعراض والنصائح الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات:

تساقط الأمطار مع انخفاض كبير في درجات حرارة الطقس، واختفاء نور الشمس، من أبرز الأسباب المؤدية لإصابة العديد من الأشخاص باكتئاب الشتاء.

ويظهر بشكل أكبر عندما يصبح النهار أقصر من الليل، ويزداد الطقس برودة، ويعاني العديد من الأشخاص من انخفاض في المزاج وتصبح حالتهم النفسية سيئة، فنجدهم يعانون من صعوبة في الاستيقاظ في الصباح ويشعرون بالخمول في معظم أوقات اليوم، وإنهم يتوقون إلى أشعة الشمس وبعض الأطعمة، وعليهم محاربة الرغبة في المكوث تحت الأغطية حتى يأتي الربيع، وهنا يطلق علي الشخص أنه يعاني من اكتئاب فصل الشتاء.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع ” psychologytoday”، إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نتيجة لدخول فصل الشتاء، ويطلق عليه اضطراب المزاج الموسمي، ويشعر الشخص بالحزن والشعور بالاكتئاب، لكن له نمط موسمي، ويبدأ عادة وينتهي مع اقتراب فصل الربيع.

وهناك العديد من الأعراض الشائعة حول الإصابة بالاكتئاب الخاص بفصل الشتاء، ومنها:

-مزاج مكتئب معظم اليوم.

-فقدان الاهتمام بالأشياء التي استخدمتها لإيجاد اهتمام أو ممتع.

-التغييرات في أنماط النوم، أي عدم أخذ القسط الكافي منه والشعور بالأرق والقلق والتوتر، أو الرغبة الكبير في النوم لعدد ساعات طويلة.

-انخفاض الطاقة والشعور بالخمول.

-وجود الصعوبة في التركيز.

-الشعور بالقلق أو الانفعال أو صعوبة في التحكم في التوتر.

-إحجام عن المشاركة مع الآخرين والرغبة في أن يكونوا بمفردهم.

-انخفاض الرغبة الجنسية.

-زيادة الوزن نتيجة للإسراف في تناول الأطعمة.

وللتخلص من تلك الأعراض التي تسيطر عليك، عليك اتباع بعض النصائح الهامة التي قدمها التقرير، ومنها:

-عليك الخروج في الأوقات المتواجد بها الشمس، لأنها تزيد من شعورك بالسعادة، فلا تترد في القيام بذلك.

-الحفاظ على جدول نوم ثابت، نعم هذا ما عليك القيام به، تحديد عدد ساعات النوم.

-قم بالمشي في ساعات النهار، وأخذ الشهيق والزفير من الهواء النقي.

-تناول غذاء متوازن وغني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فلا تترد في تناول الخضراوات والفواكه للحصول على فوائدها.