الجبن القريش يساعدك على فقدان الوزن أثناء النوم

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى أن تناول الجبن القريش كوجبة خفيفة قبل النوم يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ليلاً. وأوضحت المجلة الألمانية أن دراسة للمجلة البريطانية للتغذية، أشارت إلى أن التغذية الصحيحة، لاسيما تناول وجبة خفيفة من الجبن القريش قبل الذهاب إلى النوم بنصف الساعة تساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أثناء النوم، وهو المسؤول عن فقدان الوزن.

ووجد الباحثون أن 30 غراماً من الجبن كان له تأثير إيجابي على عملية الأيض واستعادة بناء العضلات بما تحتويه من بروتين الجبنين أو الكازين الموجود في منتجات الألبان والجبن.

ويتم هضم الكازين ببطء، كما أنه يمد الكتلة العضلية ببروتين عالي الجودة لعدة ساعات، ولكي يحصل الجسم على الطاقة سيتم الاعتماد في الليل على الكربوهيدرات والدهون الموجودة بالجسم بدلاً من بروتين الجسم نفسه.