شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. صبار وبطاطس وبيض لعلاج "الاسترتش ماركس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات التمدد أو "الاسترتش ماركس" من الأشياء المزعجة، وتحدث فى الغالب مع الحمل والولادة، وسوف تحصلين على أفضل النتائج إذا بدأتِ العلاج مباشرة بعد ظهور علامات التمدد، بينما لا تزال حمراء اللون، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل الصبار والبطاطس والبيض لعلاج علامات التمدد الحمراء، بحسب موقع "step to health".

وعلامات التمدد الحمراء يمكن أن تظهر على ذراعيك أو ساقيك أو أردافك أو بطنك أثناء الحمل والعلامات الحمراء ما زالوا فى مرحلة الالتهاب ثم تتحول هذه العلامات إلى اللون الأبيض مع مرور الوقت.



علامات التمدد

وصفة الصبار والبطاطس والبيض لعلاج علامات التمددالمقادير

ثمرة بطاطس مقشرة ومقطعة.

جل الصبار (30 جرام)

بياض بيضة



الصبار

تقلل هذه الوصفة من الالتهاب في المناطق ذات علامات التمدد الحمراء عن طريق تغذية الجلد المصاب وتحفيز الشفاء باستخدام الألوفيرا أو الصبار.

ويحتوى الصبار على الكثير من الخصائص الرائعة لعلاج جميع أنواع مشاكل الجلد والحد من ظهور علامات التمدد .



البيض

طريقة الوصفة:

استخرجى الألوفيرا من أوراق الصبار وضعيه في وعاء زجاجي ثم أضيفى بياض البيض.



البطاطس

انقعى كل شريحة من البطاطس في الخليط ثم نضع شرائح البطاطس على المناطق التي تحمل علامات التمدد ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسلها.