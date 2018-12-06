شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخفيف من حدة التورم بعد جراحة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعتاد أن يحدث تورم فى اللثة بعد أى إجراء فى الأسنان سواء علاج أو خلع أو جراحة، وذلك لمدة 24 ساعة التالية، والتي يمكن أن تستمر حتى 7 - 10 أيام.

بعد جراحة الأسنان يجب اتخاذ العناية اللاحقة وفقا لموقع " onlymyhealth" لتقليل التورم والألم وأي فرصة للإصابة بالعدوى، يمكن أن يكون التورم بعد الجراحة مؤلماً للغاية إذا لم يتم أخذ الرعاية المناسبة.

بعض الطرق البسيطة لتقليل التورم بعد جراحة الأسنان:



جراحة الاسنان

الضغط البارد مكان الأسنان

الضغط البارد هو وسيلة فعالة للغاية لتقليل التورم، يتم ذلك من خلال لف بعض مكعبات الثلج بمنشفة ووضعها على المنطقة المتورمة، ولكن لا تقم بوضع الثلج مباشرة على المنطقة حتى لا تؤذى الجلد أو الغشاء المخاطي.

كيس الماء الدافئ

بعد 48 ساعة من الجراحة ، استبدل الضغط البارد بكمادات الماء الدافئ، من خلال وضع منشفى دافئة على المنطقة المتورمة، يعمل الضغط الدافئ بعد الكمادات الباردة على تحسين الدورة الدموية في هذه المنطقة، وبالتالي تقليل التورم.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات

يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهاب لتقليل التورم، وتستخدم المضادات الحيوية المختلفة لعلاج تورم اللثة، ولكن يجب أن يكون ذلك دائمًا بعد استشارة الطبيب لأن بعض الأدوية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية.

الامتناع عن تناول الطعام الصلب

تجنب تناول أي طعام صلب بعد الجراحة مباشرةً، فمن المستحب الحصول على طعام طري أو سائل، يمكنك تناول الشوربة والزبادي والبطاطا المهروسة، و تجنب أي طعام حار أو مشروبات ساخنة أو باردة أو حتى الصودا لأن ذلك يمكن أن يسبب تهيجًا وحكة.