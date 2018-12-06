شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش عصاير مسكرة.. اعرف ازاى تقدم الفاكهة بأشكال مختلفة وصحية أكتر لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاكهة أساس الغذاء السليم، والأطفال تبنى مناعتهم رويدا بكل ما يقدمه لهم الأم والأب من طعام، فالطعام الصحى والخيارات المفيدة الجيدة، تعزز مناعتهم وتبني عضلاتهم وأجسامهم وبنيتهم بشكل جيد، وكل ما تعطيه لطفلك من عصائر جاهزة وحلوى صناعية، تهدد مناعته وتهدم هذا البناء.



الفاكهة 5

وفقا لتقرير نشر بموقعmayoclinic الطبي، ينصح بتناول الطفل للكثير من الفاكهة خلال اليوم، بأنواعها المختلفة، بدلا من العصائر الجاهزة والحلوى والصناعية دون شك، فالأطفال يفضلون السكريات لذلك يحبون الحلوى، ولكن الفاكهة تحتوى على سكريات صحية للغاية، والفاكهة يمكن تقديمها فى شكل ثمرات عادية، أو تناولها معبأة ، أو فاكهة مثلجة، أو مجففة، لانها تحتوي على كم من الفيتامينات كفيتامين سى وسكريات صحية، ومعادن وعناصر صحية مطلوبة لبناء جسم الطفل.



الفاكهة

وينصح التقرير بالتنويع للطفل الصغير فى شكل تقديم الفاكهة، ولا تقبل بتقديم عصير فاكهة لطفلك إلا الطبيعي كليا دون إضافة السكر، والفواكه المعبأة يجب أن تكون معبأة فى العصير الخاص بها ودون إضافة مواد صناعية أو مواد حافظة كثيرة، لأنها تكون قليلة السكر بشدة، ومفيدة.

وعند تقديم الفاكهة المجففة للطفل قدم له كمية صغيرة حوالي ربع كوب، لأن سكريات الفاكهة المجففة كثيرة ومتركزة بشدة عن الثمرة الطازجة، وعند تقديم الفاكهة فى شكل عصير للطفل، لا تضف السكر واكتف وبإضافة قطرات الليمون علي العصير أو البرتقال، ومن أكثر الفواكه المحببة والمفيدة للطفل، البرتقال بالجزر، الرمان، الخوخ، التفاح وغيرها.