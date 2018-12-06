شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. 7 علامات على اضطرابات السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، مرضى السكري بضرورة إجراء تحليل عشوائي للدم للتأكد من عدم وجود اضطرابات سكر في الدم.

ووجه النمر حديثه لمرضى السكر عبر “تويتر” قائلا: “العطش، الصداع، الدوخة، زغللة النظر، صعوبة التركيز، كثرة التبول، التعرق دون سبب واضح.. قد تكون من علامات اضطراب السكر بالدم”.

وشدد على أنه في حالة ظهور تلك الأعراض على مرضى السكر، يجب إجراء تحليل عشوائي واستشارة الطبيب.