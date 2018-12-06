انت الان تتابع موضوع بحث عن الفيروسات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الفيروسات هي كائنات حية صغيرة قد تؤدي إلى أمراض خفيفة إلى حادة، في البشر والحيوانات والنباتات، وقد يشمل ذلك الأنفلونزا أو البرد إلى شيء أكثر خطورة يهدد الحياة مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .

ما هو الفيروس

الفيروس عبارة عن جسيم صغير جدًا قادر على إصابة خلية والتسبب في حدوث مرضًا، تسمى الخلية المصابة بفيروس ” خلية المضيف “، وتكون معظم الفيروسات صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام مجهر عادي، ولكن يمكن تصورها باستخدام مجهر إلكتروني، على الرغم من وجود بعض الجدل حول ما إذا كان ينبغي تصنيف الفيروسات على أنها كائنات حية أم لا، فإن الفيروسات عادة ما تعتبر كائنات حية دقيقة، وتدعى دراسة الفيروسات virology، وهي فرع من علم الأحياء المجهرية .

ولأن الفيروس غير قادر على التكاثر بدون مساعدة الخلية المضيفة، لا يمكن اعتبار الفيروس ككائن حي بواسطة تعريف صارم، لأن واحدة من أهم الصفات المطلوبة للكائن الحي هو القدرة على التكاثر، بيد أن الفيروس قادر على التكاثر داخل الخلية المضيفة عن طريق الاستفادة من العمليات الخلوية للخلية المضيفة، وتقريبا جميع الخلايا عرضة للإصابة بالفيروسات، تصيب أنواع مختلفة من الفيروسات خلايا المضيف المختلفة، وبالتالي هناك فيروسات تصيب النباتات، وبعضها يصيب الخلايا البكتيرية ( وتسمى هذه الفيروسات بـ bacteriophage أو phage)، والفيروسات التي تصيب البشر والثدييات الأخرى، ويمكن أن تصاب كل من حقيقيات النوى وبائيات النوى بالفيروسات .

ما مدى حجم الفيروسات

جزيئات الفيروس أصغر 100 مرة من خلية بكتيريا واحدة، والخلية البكتيرية وحدها أصغر من خلية بشرية بأكثر من عشر مرات، والخلية البشرية أصغر بعشر مرات من قطر شعرة إنسان واحد .

هل الفيروسات على قيد الحياة

الفيروسات في حد ذاتها ليست على قيد الحياة، ولا يمكن أن تنمو أو تتكاثر بمفردها وتحتاج إلى دخول خلية بشرية أو حيوانية، وتسيطر على الخلية لمساعدتها على التكاثر، وقد تصيب هذه الفيروسات أيضًا الخلايا البكتيرية، وجسيمات الفيروس تهاجم الخلية وتسيطر على الآلات الخاصة بها، لتنفيذ عمليات حياتها الخاصة من الإصابة والنمو، وستنتج الخلية المصابة جزيئات فيروسية بدلاً من منتجاتها المعتادة .

هيكل الفيروس

جسيم الفيروس مكون من ثلاثة أجزاء رئيسية :

1- الحمض النووي

هذا هو جوهر الفيروس مع الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، حمض deoxyribonucleic وحمض الريبونوكلي على التوالي، ويحمل الحمض النووي الريبي جميع المعلومات الخاصة بالفيروس، مما يجعله فريدًا ويساعده على التكاثر .

2- البروتين

وهو يغطي الحمض النووي .

3- غشاء دهني ( مغلف )

وهذا يغطي البروتين، ولا تملك العديد من الفيروسات هذا المغلف، وتسمى حينها الفيروسات العارية .

الفيروسات لا تؤخذ ببساطة في الخلايا، ويجب أن يعلق أولا على مستقبل على سطح الخلية، لكل فيروس مستقبله المحدد، وهو عادة مكون حيوي لسطح الخلية، إنه توزيع جزيئات المستقبلات هذه على الخلايا المضيفة التي تحدد تفضيل الخلية للفيروسات، على سبيل المثال، يفضل فيروس البرد والانفلونزا خلايا بطانة المخاط في الرئتين والمسالك الهوائية .

كيف تصيب الفيروسات

لا تملك الفيروسات الآلية الكيميائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فهم يبحثون عن الخلايا المضيفة التي يمكن أن تتكاثر فيها، تدخل هذه الفيروسات الجسم من البيئة أو الأفراد الآخرين من التربة إلى الماء إلى الهواء، عن طريق الأنف أو الفم أو أي جرح في الجلد، والبحث عن خلية تصيبها .

على سبيل المثال، يستهدف فيروس البرد أو الأنفلونزا الخلايا التي تصطف الجهاز التنفسي ( أي الرئتين )، أو الجهاز الهضمي ( أي المعدة )، وفيروس نقص المناعة البشرية، الذي يسبب الإيدز يهاجم الخلايا التائية ( نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى والأمراض ) في الجهاز المناعي .

دورة حياة الفيروس الأساسية

هناك عدد قليل من الخطوات الأساسية التي تتبعها جميع الفيروسات التي تصيب الكائن الحي، وتسمى هذه الحلقات دورة lytic وتشمل ما يلي :

1- جزيء فيروس يعلق على خلية مضيفة، وهذا ما يسمى عملية الامتزاز .

2- يقوم الجسيم بحقن الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، في الخلية المضيفة التي تسمى عملية الدخول .

3- يتولى الحمض النووي الريبي أو RNA الغازي الخلية ويجندان إنزيمات المضيف .

4- تبدأ الانزيمات الخلوية في صنع جسيمات فيروسات جديدة تسمى التكرار .

5- تجتمع جزيئات الفيروس التي خلقتها الخلية لتشكيل فيروسات جديدة، وهذا ما يسمى التجميع .

6- تقوم الفيروسات التي تم تكوينها حديثًا بقتل الخلية، حتى تتمكن من التحرر والبحث عن خلية مضيف جديدة، وهذا ما يسمى الافراج .