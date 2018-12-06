انت الان تتابع موضوع ما هو اللاكتوز والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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اللاكتوز هو سكر مكون من الجلاكتوز والجلوكوز ويحتوي على الصيغة C12H22O11، يشكل اللاكتوز حوالي 2 – 8 % من الحليب، يأتي الاسم من lactis وهي الكلمة اللاتينية للحليب، بالإضافة إلى – ose المستخدمة لتسمية السكريات، والمركب عبارة عن مادة صلبة بيضاء قابلة للذوبان في الماء، غير ماصة للرطوبة ذات طعم حلو معتدل، يتم استخدامها في صناعة المواد الغذائية .

معلومات عن اللاكتوز

اللاكتوز هو مكون السكر في الحليب، وهذا هو السبب في أنه يشار إليه باسم ” سكر الحليب “، وهو موجود في الحليب المنتج من الأبقار والأغنام والماعز وغيرها من الثدييات، بما في ذلك حليب الثدي البشري، وهو يتكون من السكريات الأحادية الجلوكوز والجالاكتوز .

الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز

يوجد اللاكتوز بشكل طبيعي في منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، ويستخدم اللاكتوز كعامل يعطي طعم ونكهة ويمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى أنه مكون في حبوب الدواء، ويمكنك أن تشك في أن الطعام يحتوي على اللاكتوز إذا وجدت كلمة ” قد يحتوي على الحليب “، انظر أيضا لهذه الكلمات على ملصقات الطعام : مصل الحليب، ومنتجات الحليب، والزبدة، والمواد الصلبة للحليب، ومسحوق الحليب .

كيف يتم هضم اللاكتوز

من أجل هضم اللاكتوز، ينتج جسمك إنزيم اللاكتيز، يتم إنتاج اللاكتيز عن طريق الأمعاء الصغيرة التي تفرز لتحليل اللاكتوز إلى أشكال أبسط من السكر – الجلوكوز والجلاكتوز، ويتم امتصاص هذه السكريات البسيطة بسهولة في مجرى الدم وتستخدم كطاقة، ويجب أن يكون الأطفال قادرين على هضم حليب الثدي، وهكذا يولد البشر بشكل طبيعي قادرين على إنتاج كميات وافرة من اللاكتيز، وهذا يمكن الرضع من استخدام اللاكتوز في الحليب للحصول على الطاقة، ويتناقص إنتاج اللاكتيز بشكل عام مع التقدم في السن، وعندما لا تستطيع تحلل اللاكتوز إلى السكريات المكونة له، فإنه يؤدي إلى مرض : عدم تحمل اللاكتوز .

عدم تحمل اللاكتوز

يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما لا تنتج كمية كافية من اللاكتيز أو لا تهضم اللاكتوز جيداً، وهو يصيب ما بين 30 إلى 50 مليون أمريكي، وهو أكثر انتشارًا في بعض المجموعات العرقية أكثر من غيرها، ولا يضطر الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز إلى تجنب منتجات الألبان تمامًا، وقد يتمكنون من تناول كميات صغيرة من اللاكتوز، وفقًا لحساسيتهم، إن عدم تحمل اللاكتوز ليس حساسية من اللبن، وهي حالة مختلفة تبدأ في مرحلة الطفولة وتؤثر على ما بين 2 % و 7 % من الأطفال .

أعراض وتشخيص عدم تحمل اللاكتوز

عادة ما تحدث أعراض عدم تحمل اللاكتوز في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات الألبان، يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة ولكنها لا تهدد الحياة، وعادة ما تشمل الانتفاخ، والشعور بعدم الراحة، والتشنج، وآلام البطن، والإسهال، والغازات، والغثيان، يقوم مقدم الرعاية الصحية بتشخيص عدم تحمل اللاكتوز على أساس تاريخ العائلة وتاريخها الغذائي، وانتشار الأعراض بعد الوجبات مباشرة، وهناك طريقة أخرى لتأكيد عدم تحمل اللاكتوز عن طريق الفحص البدني والفحوصات الطبية الأخرى .

تجنب اللاكتوز

لديك خيارات للسيطرة على الأعراض الخاصة بك إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، بالإضافة إلى تجنب منتجات الألبان، هناك منتجات الحليب الخالية من اللاكتوز في معظم محلات البقالة، وهم تقريبا متطابقين غذائيا لمنتجات الألبان العادية، ويتم تصنيع المنتجات من قبل مصنعي الحليب الذين يعالجون الحليب العادي مع إنزيم اللاكتيز لكسر اللاكتوز، والفرق الملحوظ بين الحليب العادي والحليب الخالي من اللاكتوز، هو أنه مذاق أكثر حلاوة من الحليب العادي، ومن حيث التخزين وفترة الصلاحية، سيحافظ الحليب الخالي من اللاكتوز على نفس الوقت مثل الحليب العادي .

وتقدم منتجات اللاكتيز للناس طريقة أخرى لإدارة تناول اللاكتوز، عن طريق تناول أقراص أو قطرات عند تناول أو شرب منتجات الألبان، حيث يتم هضم اللاكتوز بشكل أفضل دون الشعور بعدم الراحة من أعراض عدم تحمل اللاكتوز .