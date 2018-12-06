شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك والآخرين من نزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات شديدة في الطقس هذه الأيام، وحول ذلك نقدم بعض النصائح المهمة لكي نحمي أنفسنا والمحيطين بنا من نزلات البرد، وذلك وفقا لما نشره موقع "cdc.gov"، ومنها:

-اغسل يديك كثيرًا، وتجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المرضى، ولا تلمس وجهك بأيد غير نظيفة ومغسولة.

-عليك أن تعرف جيدا أن معظم الأشخاص المصابين بنزلات البرد يتعافون في غضون 7إلي 10 أيام، ولكن عليك الإكثار من تناول السوائل الدافئة التي تحميك من التخلص والقضاء على نزلات البرد، حتي لا تصل إلى أن تصبح نزلات شعبية والتهاب رئوي.

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة لأن ذلك يمكن أن تدخل الفيروسات التي تسبب نزلات البرد جسمك بهذه الطريقة وتجعلك مريضًا.

-ابتعد عن الأشخاص المرضى، لأنهم يسهل عليهم انتقال المرض لك.

-وفي حالة إذا كنت مصاب بنزلة برد، عليك البقاء في المنزل وأنت مريض، مع ضرورة تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، مثل المعانقة أو التقبيل أو المصافحة، والابتعاد عن الأشخاص المجاورين قبل السعال أو العطس.