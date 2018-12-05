شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. وتعرف على خطوات حدوث الحمل داخل الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل أحد الأحداث العظمى التى تحدث فى حياة المرأة، والرحلة التى تقطعها الحيوانات المنوية التى تسبح وتجري مسرعة حتى الوصول إلى البويضة الأنثوية لتلقيحها وحدوث الحمل فى جنين، رحلة طويلة تمر بأكثر من مرحلة، ووفقا لتقرير نشره موقع mayoclinic الطبي، فهذه الرحلة لها خطوات ومراحل لابد من التعرف عليها.



الحيوانات المنوية

والحمل يحدث عند الجماع بين الزوجين، والحيوانات المنوية هى الأداة التى تصنع بداخل الخصيتين فى جسم الرجل، أما البويضة الأنثوية فتلك التى تنتجها مبايض الأنثى، والتى فى الغالب تنتج كل شهر من مبيض واحد، وأبرز خطوات حدوث الحمل الفسيولوجية :



بويضة 1

ـ يخرج مبيض من مبيضي المرأة فى الشهر بويضة أنثوية جيدة جاهزة للتلقيح.

ـ قناة فالوب الأنثوية تقوم بالتقاط البويضة.

ـ في حين تكون الحيوانات المنوية قد وصلت فى رحلة إلى عنق رحم المرأة ، ثم من داخل الرحم وحتى قناتى فالوب.

ـ تصل الحيوانات المنوية السريعة إلى البويضة بنجاح.

ـ يخصب أحد الحيوانات البويضة بنجاح تتحرك البويضة من قناة فالوب إلى الرحم بنجاح وهي مخصبة.

ـ تدخل البويضة الرحم وتنزرع بالداخل.

تبدأ البويضة تدريجيا فى النمو مكونة الجنين ويصبح الحمل فعليا